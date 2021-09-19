5招改善黑眼圈去水腫的保養秘訣　做好眼部護理無遮瑕也有好氣息

每天熬夜加班、追劇，日復一日的作息不正常導致早上醒來熊貓眼超明顯，想要解決黑眼圈所苦，下面5招日常保養法，教你除了用遮瑕掩蓋之外的眼部保養秘訣。



黑眼圈是現代人的通病，隨年紀增長，它成為了「永久紋身」，想消都消不掉，根除有如天方夜譚。

想要消除黑眼圈我們得先知道，眼周的肌膚比其他肌膚更加脆弱和薄，這也代表在皮膚下藍紫色微血管更容易顯現在眼部下方，喝酒後微血管擴張就會產生明顯的黑眼圈。此外， 疲勞、過度曝曬於陽光下、乾燥脫水等都會進而造成眼袋暗沉、凹陷，看起來無精打采，憔悴不堪，影響氣色。下面編輯整理出5招消除、改善「熊貓眼」的日常保養秘訣，擁有明亮雙眼！

眼睛是靈魂之窗，保持精神才能呈現好氣色！為你分享改善黑眼圈的日常保養秘訣（點擊放大閱讀）▼▼▼

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第一招： 溫柔清潔眼部，不要用力搓揉

因為眼部肌膚更為脆弱，在清潔時不要用力來回搓揉，而是用指頭輕柔按壓眼部。尤其在卸妝時，千萬不要用卸妝棉來回搓揉它，而是在眼瞼上輕輕按壓。這樣能清潔各個角落，也能避免對眼部皮膚造成壓力刺激，最後用乾毛巾輕拍眼部。

第二招： 一天一次眼霜

使用眼霜已經是常見的眼部肌膚保養法，但過多的塗抹反而適得其反，一天兩次已經過多了。因為過多的眼霜會導致眼部毛孔堵塞，這時肌膚出油就會長出油脂粒或暗瘡。一天一次眼霜，最好的時機就是早上，用同樣輕拍的方式使用，富含維他命Ｃ的眼霜不僅能提亮肌膚，還能增加膠原蛋白。

第三招：多攝取膠原蛋白

膠原蛋白是神奇的保養秘方。當年齡增長膠原蛋白的製造就會開始減緩，造成肌膚老化鬆弛。它除了可以促進肌膚光滑緊緻，還能讓眼部下方肌膚增厚，蓋住微血管顏色。同時，它對骨骼和關節強化、健康髮質都有很好的幫助。富含膠原蛋白的食物有：山藥、海參、秋葵、海蜇頭、木耳等。

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第四招：定期做眼部保養

規律的眼部保養需要長時間的維持，平時可以使用眼膜增亮眼周部位，面膜上的精華液能深入刺激皮膚毛孔、傳遞肌膚所需營養，幫助膠原蛋白維持，促進血液循環，減少微血管透視度。

第五招：冰敷美容法

將眼部保養品放進冰箱，使用時維持冰涼能對上述功效達到加乘作用，減緩發炎、微血管收縮。這效用就如同冰敷消腫的方式，消除發炎帶來的紅腫問題。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：黑眼圈好重怎麼辦？眼霜一天只能用一次， 和憔悴熊貓眼說再見的5招眼周保養祕訣】