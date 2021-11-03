聖誕倒數月曆2021｜有齊Diptyque經典香水香膏　囊括11蠟燭最抵買

聖誕倒數月曆2021｜Diptyque每年的聖誕倒數月曆都被選為最抵買，又最有儀式感之一，正好Diptyque迎來60週年，把經典Basile圖案放到聖誕倒數月曆上，猶如大型珍寶盒藏着25個驚喜，讓《01女生》為大家解開25個小盒子的秘密。



聖誕倒數月曆2021｜《01女生》為大家解開Diptyque聖誕倒數月曆的秘密。（麥超億攝）

Diptyque聖誕倒數月曆 一件「廢物」都沒有被稱最抵買？

2021年Diptyque聖誕倒數月曆，重新演繹經典Basile圖案、重現首家聖日爾曼大道34號精品店內牆的硬石紋理，雙層的聖誕倒數月曆，珍藏了25個 Diptyque的人氣商品，包括：

11 款體驗裝蠟燭（35g），如Flocon、琥珀、 山楂、 無花果、玫瑰、紫羅蘭等；8款10ml香水：Do Son EDT、Eau Capitale、Minthe、Eau des Sens等，今年新出以巴黎午夜酒吧為主題的Orphéon也在聖誕倒數月曆當中，雪松與茉莉的組合，令人難以忘懷；另外還有護膚產品、香膏等。

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而每個Diptyque迷最期待便是Diptyque聖誕限定的小蠟燭，今年Diptyque選了以松樹的基礎的Sapin，為寒冷的聖誕節中帶來溫暖，以透明瓶身則用金色、綠色點點飾上，並換上白底金字的標籤，非常優雅。