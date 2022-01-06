曾之喬D Cup水滴胸養成祕方　搶救胸部外擴下垂輕鬆戰勝地心引力

愛情事業兩得意的曾之喬，纖細的身材卻擁有傲人D罩杯，但曾之喬也曾分享，無論胸部大小，維持好看的形狀更重要！究竟該如何保持堅挺的胸型，避免外擴或下垂呢？曾之喬也分享了以下3招日常美胸菜單～



美胸祕方1. 補充膠原蛋白

曾之喬從小就喜歡吃豬腳、白木耳或海帶等膠質豐富的食物，不僅能補充膠原蛋白，還能維持肌膚亮度和彈性。曾之喬也透露，大概13歲起，曾媽媽就開始以食補方式教她美胸，衷心建議還在發育期的女孩，別為了減肥而餐餐吃水煮餐，因為好的油脂對胸部發育真的很重要！

美胸祕方2. 「胸型UPUP運動」擊退下垂&外擴

養成堅挺的胸型，曾之喬會將「平板式運動」結合「擠壓訓練」維持，同時還能瘦手臂！除此之外，再加上日常的擴胸、收胸運動，促進血液循環之餘，絕對能養成頂級美胸！

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「平板式運動」結合「擠壓訓練」

STEP1. 首先，雙手彎曲呈L型，將手掌合併，並以手肘力量夾緊，可以想像胸部中間夾了1本書。

STEP2. 接著，手臂向上提至肩膀位置，會感覺到手臂內外側都很痠，並停留至少10秒鐘。

STEP3. 在手臂夾緊用力時吐氣，每次做約10-15下，每天花短短150秒，就能擁有立體又圓潤的胸形唷。

美胸祕方3. 內衣務必選對＋穿對

曾之喬強調內衣一定要選「包覆性強」的款式，才能避免產生副乳！另外，內衣的肩帶與罩杯的支撐性，也是選擇內衣時的重點，避免太常穿Bra T、無鋼圈內衣，才能防止下垂。最後，還有一個小秘訣，建議出門在外上廁所時，可順手再調整一次內衣，確保胸部有被好好包覆，穿對內衣也能看到胸型在改變唷！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】