性愛冷知識︱前戲愛撫不只胸部私處　次愛撫「腳部按摩」啟動性慾

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-01-30 22:00

對很多性愛經驗者來說，按摩腳是一個相當常見的「次愛撫」動作；說它是「次」的原因，在於這個動作的過程，並不像胸部、私處等部位，會出現那麼直接的性刺激，但還是能帶給雙方強烈的心理暗示，讓人預期接下來可能發生色色的事情。

▼▼▼到底次愛撫係咩？「腳部按摩」又應該點做？▼▼▼

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由於腳部大多時間都是處於被包覆狀態，因此經常會累積些污垢、汗水，並可能帶有些味道；於是除了專業的服務性質外，當一個人肯讓另一個人碰觸腳的時候，就多半是放下了主要的防備，並願意接受比日常更緊密的肉體接觸。

被人按摩腳部的心理反應，會隨著每個人的個性有不同變化：對「M」、「防守」、「受」屬性的人，通常會覺得有些害羞，並帶著被征服的心境；至於「S」、「肉食」、「攻」性格的人，則可能產生驕傲、征服或女王感，不過兩者的心路歷程雖然不相同，但同樣都是會「非常爽」。

就生理狀況而言，腳部通常對「癢」與「痛」較為敏感，因此在按摩的過程中，也多半可以引起些許心理與生理反應，不論是按到嬌喘連連或「流水潺潺」，都是常見的狀況。

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不過在調情按腳的過程中，記得要特別注意力道、部位的拿捏，應該從輕、較不敏感的部位開始，然後才能試著加重口味；要是過度用力或弄得太癢，就可能會演變成有人大叫或大笑，然後踢來踢去的狀態，而把性慾蟲給趕跑了。

在實際「操作」上，按腳使用的部位多半是大拇指腹用以推與壓、大拇指搭食指用以捏與夾、食指與中指節用以頂與刮，並透過手肘、肩膀或腰，用以調整力道的深度，這可以在家多跟女朋友練習看看。(那練熟了是還要去按誰？)

基本的順序通常可以從小腿開始，然後是阿基里斯跟腱、腳跟，這些區塊可以做為「放鬆」、「探索」之用，讓雙方逐漸進入狀況，然後是重點腳底板，因為這裡的面積最大，感官反應也較強，如果能按到讓人放輕、舒服，就能慢慢啟動性慾。

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進攻的高潮則是趾縫，因為這裡是相當私密、敏感且羞恥的地方，如果能仔細、適度的透過摩擦、揉捏按摩這裡，就幾乎都可以讓雙方進入備戰狀態，隨時可以一觸即發。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【大人性教育】拉近距離的次愛撫「腳部按摩」！】