眼霜保濕、抗皺、美白、緊緻種類多　教你從功效挑選最合適眼霜

在每天的例行保養中，眼周的保養絕對是不可或缺的一環，每個人一天眨眼上萬次，牽動眼周的無數肌肉和肌膚，尤其眼周的的肌膚相較於其他臉部肌膚來說要較為單薄，不但角質層數較少，皮下脂肪也比較薄。因此比較容易乾燥、敏乾，血管和色素沉澱問題也更容易顯現。



眼睛是靈魂之窗，只要有閃亮動人的雙眼，不管搭上什麼樣的妝容都會更明艷照人，因此，眼部的保養格外重要，為了抵抗細紋、黑眼圈、眼袋、皺紋……等眼周的問題，挑選適合自己的眼霜做好眼周保養非常重要，接下來就跟大家挑選眼霜的小技巧和用法，並推薦一些適合的熱門款眼霜給大家。

有眼紋應該用抗皺眼霜還是緊緻眼霜？原來超簡單就可以分辨出來！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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眼霜種類

保濕眼霜

眼周的肌膚較薄，若沒有做好保濕補水，很容易產生細紋。保濕產品通常含有神經醯胺、透明質酸、膠原蛋白等保濕成分，幫助肌膚把水分留住。

抗皺眼霜

通常含有維他命A、C、E等抗氧化物，或是膠原蛋白、玻尿酸等幫助修護肌膚的成分。

美白眼霜

對抗黑眼圈的好幫手，色素型黑眼圈的人適合含有熊果素、維他命C誘導體、胎盤素等美白成分的眼霜；血管型黑眼圈的人則應該用含有維他命C、E、K的眼霜搭配按摩和熱敷。

緊緻眼霜

含有膠原蛋白、異黃酮、玻尿酸、甘油等成分的眼霜，可以幫助眼周肌膚對抗下垂，保持緊緻。

眼霜挑選

乾性肌膚、長期在冷氣房工作的上班族、或是處於比較乾燥的氣候或季節，應該選擇保濕型的眼霜；肌膚暗沉或是有黑眼圈困擾的人適合使用美白型的眼霜；工作經常對著電腦螢幕、常常滑手機的低頭族和準備邁入輕熟女階段的，可以選擇抗皺型的眼霜；眼部肌膚有下垂、水腫等問題的則可以挑選緊緻型的眼霜幫助改善。

大家可以按照各自的需求挑選適合自己狀況的眼霜，若有多重的問題，就要更審慎挑選眼霜包含的保養、修護成分幫助改善問題。

眼霜用法

1. 每天早晚兩次例行性的清潔之後，擦完化妝水之後就應該使用眼霜，而之後使用精華液、乳霜等則要避開眼周的區域，眼周的肌膚較薄且脆弱，若使用過度厚重、營養的產品，可能造成反效果甚至長脂肪粒。

取適量的眼霜點在無名指指腹，雙手無名指腹交互搓揉，手的溫度可以讓眼霜更容易被吸收；無名指是五隻手指之中力量最弱的，避免使用其他的手指，比較不會拉扯到眼周較為脆弱的肌膚。

2. 輕輕的用點或拍的方式，由內而外擦在眼周；範圍要包含眼下兩隻寬、眼上超過眉骨、眼尾則要到太陽穴。

3. 輕輕按摩眼周，從眼頭沿著眼周輕輕按壓至眼尾，以畫圓的放式，可以消除浮腫、促進血液循環；眉骨下方和眼下容易下垂和長細紋的部位可以加強，注意力道一定要避免拉扯到肌膚。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：眼霜步驟怎麼擦才對？眼霜推薦、怎麼挑選，眼周保養問題大盤點】