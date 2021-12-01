牙齒變黃影響儀容　學會5招美白秘訣趕走牙漬　大口喝咖啡都不怕

喝咖啡、喝茶容易讓牙齒變黃，但又戒不掉該怎麼辦？台灣樂慕牙醫院長吳萬威提供5招「護牙小撇步」，最簡單就是隨身攜帶香口膠和飲管，怎麼喝都不用擔心會釀成「尿漬牙」，愛美的女生們還不筆記一下！



為什麼牙齒會變黃？

吳萬威解釋，牙齒變黃的原因主要有兩種，第一是外因性，簡單來說就是牙齒髒了、色素沉澱了，因為牙齒上有很多細紋和氣孔，時間久了容易卡色素，如果進食、喝東西後太久才刷牙，就很難清洗了。第二種則屬於內因性，像是砝瑯質磨損變薄、象牙質增厚，都會讓牙齒越來越黃，或是嬰兒時期服用過四環黴素，及牙齒被撞傷或做過根管治療（杜牙根）後，牙髓腔充血，血紅素會沉積在牙齒內部，也會導致牙齒顏色會變暗。

不想牙齒變黃，留意以下5個生活小技巧，令牙齒天天潔白！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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兩大要點「拒絕黃牙」

愛喝咖啡、茶飲又怕牙齒黃，吳萬威建議，可以透過飲食或清潔習慣，降低口內色素濃度，並降低色素停留時間，就可以盡量避免牙齒變黃。他也將這兩大重點延伸出加奶、喝水、飲管、刷牙和香口膠5個「拒絕黃牙」獨門小撇步，超級簡單，今天就可以開始做！

「加奶」降低色素

第一是「加奶」，就是指透過加牛奶降低色素濃度，不管是喝咖啡或茶，如果選擇加奶的拿鐵或鮮奶茶，都會比不加更能避免黃牙。第二是「喝水」，喝完茶或咖啡，可以馬上喝水，輕輕漱口，可以馬上沖淡一些色素，同時降低口內色素和停留時間。

「飲管」真的是閃避黃牙利器

再來則是少女們常聽過的「用飲管」，用飲管喝任何飲品，可以直接避免色素觸碰到牙齒，算是飲料愛好者的折衷方法。不過，如果用飲管喝進去，飲料還是滿嘴跑碰到牙齒，也沒有用喔！

應急好選擇「香口膠」

剩下兩種則是走清潔路線，分別是喝完馬上「刷牙」，無法馬上刷牙可以「吃香口膠」替代，無糖香口膠會促進唾液分泌，還有木糖醇可以保護牙齒。但吃香口膠不能替代刷牙，只是救急用，最好還是快點清潔，把色素從嘴巴帶走比較實際！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】