職場潛規則｜新人面試入職必知：紅唇不能隨便用　面試唇膏要咁揀

脫下制服踏入有如小型社會的大學，20歲的我們曾為選學校、選科系苦惱，甚至戴上學士帽的那天開始擔心「工作」該怎麼找？早前火紅的陸劇《二十不惑》，它演活了20+歲輕熟女孩的人際與愛情觀，也默默道出這個年紀的女性正面臨的「職場潛規則」問題！妳知道菜鳥上班第一天唇膏怎麼挑嗎？妳知道紅唇也要看場合擦嗎？儂編解密4大職場唇色應戰攻略！妳誤觸了幾項呢？

面試唇膏怎麼選？紅唇可以擦嗎？按圖看4大職場唇色應戰攻略▼▼▼

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職場菜鳥唇色指南，水感蜜桃色先筆記！

說實在的，隨著社會環境改變，工作早已不是過往「正經、有些八股」的形象，反而工作性質更多元，在穿著、造型上也沒那麼多規範，不過若妳仍是位剛入職場的菜鳥，第一印象就很重要！在劇中四位女主角卜冠今、關曉彤、李庚希、董思怡說出剛出社會女性的甘苦，其中面試妝容就是首要必須注意的好感關鍵！新鮮人在與主管第一次接觸時的唇色，最好選擇帶點水感偏粉調的蜜桃唇或是肉桂色，彩妝配色要簡單，以展現自己的五官優勢為首選，輕透溫柔的唇色也會讓人覺得妳有氣質、不失禮貌卻也不過於招搖。

紅唇不能隨便用！

許多女性都有像錯誤認知，總以為紅唇能顯膚色白、俐落唇形能展現脣形魅力讓五官更立體，因此將紅唇妝天天帶著走～但喜愛紅唇的妳是否又有仔細想過，此時此刻的場合、年紀真的適合嗎？紅唇象徵時髦同時也成熟顯氣勢，因此許多女主管會以紅唇當作征戰武器～相對的，對於菜鳥來說，紅唇會讓人覺得妳「想搶鋒頭」！若想要提亮氣色，不如避開有著姊姊標籤的正紅、深紅色唇彩，並以豆沙色、紅豆色又或者飽和度低一些的玫瑰唇色替代，更會讓職場前輩覺得妳識大體、沒有威脅性！

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不擦唇膏更扣分！

《二十不惑》完美詮釋的有著四種不同家庭背景、職場經歷的新女性，而儂編也從中觀察出，他們對於唇色觀念的不同！有的天天板著臉用紅唇色妝點自己，有的沒有金錢壓力反而將20歲該有的唇色完美運用，也因此獲得好人緣與工作緣～無論妳的彩妝習慣是甚麼，儂編要提醒，不擦唇色才是大地雷！日本人將化妝視為禮儀第一步，女人不化妝便不敢出門，而在職場中唇彩氣色也同樣重要！妳可以不要花大錢買專櫃唇膏，但最少最少潤色護唇膏要隨身攜帶！若是讓主管、同事前輩看到妳那乾巴巴無血色、甚至暗沉的雙唇，工作運又如何會主動來找妳呢？

這個唇色是業績地雷！

20+的妳可能剛入社會，也可能已經換了兩三個工作是職場中的小老鳥，只是不管你的工作走到哪個階段，應對客戶時的氣魄與專業度才是眾人最注重的！除了穿著上不能隨便，要抓住自己身形優勢與風格之外，妝容的彩度也不能太低！像是近幾年的土色唇、裸調唇妝在客戶眼裡不是時髦，而是「沒氣色、顯髒感」！甚至有許多網友都分享，低彩度唇色常常會使人存在感、好感度降低，對於談案子相當不利！想要成為業績王不如像《三十而已》中的女強人顧佳，換上偏橘調的紅唇，柔化唇邊線條，會讓你的專業感、氣場提升卻不過於強勢喔！

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