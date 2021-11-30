底霜Primer按肌膚類型挑選　化妝師私心推介4款必買妝前乳

口罩人生讓人都懶得化妝，因為一畫通通都被口罩吃掉，悶久肌膚也容易長痘，素顏看起來又很憔悴，許多網友發現口罩下的肌膚最愛的是功能強大的妝前乳，2021新推出的妝前乳幾乎走全能路線，上妝同時保養還能擁有透亮美肌。



為什麼要用妝前乳？

彩妝新手最難搞懂的就是妝前乳、飾底乳、素顏霜還是BB霜？ 坦白說這些只是命名上的差異，一定要用的原因最主要是校正膚色：膚色不均、泛紅、暗沉、控油、隱形毛孔……把肌膚調整到最佳狀態，多做這一步才能達到所謂宛若天生的好膚質，後續底妝也能更輕薄、有光澤，依照膚況、膚質類別挑選適合的妝前乳。

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膚質決定妝前乳

彩妝新手看過來！買妝前乳最重要是妳希望肌膚上妝呈現什麼樣的效果，依照膚質類別找到妳的本命妝前乳。

1.中性偏乾的肌膚

進入秋冬季節最怕肌膚乾巴巴、一笑細紋浮現、整張臉看起來暗淡無光，就要尋找以保濕、帶有粉紅提亮訴求的妝前乳。購買前建議可塗抹在手上的虎口處感受滋潤度，若平紋效果明顯，那就下手吧。

2.混合肌

這類型的肌膚建議最好有兩種以上的妝前乳比較保險。最主要是因為肌膚的油水不均，兩頰可能需要滋潤點，但是鼻翼上的毛孔需要多點遮瑕，分區細部上不同訴求的妝前乳才不會糊在一起。

3.油性肌

除了無油還是無油，避開油光滿面或是致痘危機。再加上包覆在口罩下的肌膚溫度比較高，還是要以控油訴求的妝前乳，減低出油狀況。

4.敏感肌

最重要就是先好好試用，免得當中的成分會刺激肌膚或是讓原本敏感、泛紅的狀況更明顯。另外敏感肌兩頰容易出現紅血絲或發紅的狀況，建議可以選擇帶綠色妝前乳局部修飾，而且上妝時指腹輕滑、輕拍塗抹開來、避免拉扯。

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以下是美妝達人凱咪老師在YouTube熱推4款相見恨晚、超級好用的妝前乳

1.Bobbi Brown維他命營養底霜$595/50ml

拿來當妝前霜相當好用！「擦上去之後肌膚好像有睡飽覺、很營養的感覺。適合中性或偏乾、或是粉底不上妝的人，用了肌膚飽滿度更升級。」肌膚所需要的維他命通通都有、乳木果油和玻尿酸（透明質酸），妝前使用可幫助肌膚乖乖上妝、延長持妝效果，底妝完美服貼。

2.YSL美顏絕密全效亮膚調色底霜SPF50/PA++++$520/40ml

主推高防曬且有三種潤色效果：玫瑰粉、薄荷綠與羅蘭紫，「一般綠色妝前乳有時顏色擦上去反而會讓臉色灰灰的，可是這支很清透、然後擦完臉上肌膚的光芒非常高級，帶有微微的柔焦感，從乾性、中性到油性肌都很適合。」

3.KANEBO持妝提亮妝前底乳$320/30ml

「愛出油、會脫妝、膚色暗沉一定要入手的就是這一瓶！擠出來是對亞洲人肌膚最友善的蜜桃色，像是血管型的黑眼圈、痘疤、暗沉，一擦上去就明亮，而且它是屬於柔霧控油型，擦完就很像已經上好一層淡淡蜜粉的精緻感底妝，超讚！」

4.MAQUILLAGE絕色鎖水持久底霜SPF50/PA++++ $258/25ml

有自然色跟明亮色兩種選擇，「使用前一定要先搖勻，抹上去就像棉花般輕柔服貼在肌膚上，真的很空氣感，擦在肌膚上就是粉嫩舒爽的感覺，修飾膚色的效果就很自然與明亮。」

聽完凱咪老師的解說後，每個都好想試試看，口罩下的肌膚靠一瓶妝前乳就能搞定。

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