底霜Primer｜不化妝仍可提亮膚色？5款妝前乳改善泛紅修飾瑕疵

香港的夏天好悶熱，加上疫情關係需長時間戴著口罩，很多人已經放棄化妝，但又擔心脫下口罩時，會被發現自己的膚色暗沉、泛紅瑕疵等問題，這時候就很適合挑選質地清爽，又兼具修飾肌膚的妝前乳！妞編輯特別要來推坑5款很適合夏天使用的妝前乳，簡單一個步驟就能做好打底，戴著口罩也沒有厚重感！



除低口罩都能有好氣色！不上底妝的日子，就用妝前Primer來提亮、修飾泛紅、暗黃的膚色吧～（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. Verso Skincare N°2全效潤色光燦日間乳

全新推出的N°2全效潤色光燦日間乳，是一款All in one的多功能維他命日間乳液，淺金色的乳液質地，添加維生素A衍生物視黃醇8、維生素B3菸鹼胺及維生素C，可以修飾膚況，讓膚色呈現均勻亮澤。

2. I'M MEME我愛水凝好氣色妝前防護乳

主打提亮、不黏膩、持妝、防曬4大功效！妝感持妝輕盈不黏膩，更擁有開架最高防曬係數SPF50+/PA++++，特別是現在出門都需要戴口罩，但戴口罩容易脫妝，素顏又羞於見人，這瓶就很適合快速提亮膚色，又沒有厚重黏膩感。

3. Shu Uemura unlimited水潤隔離防曬底霜 SPF50+ PA+++

想修飾泛紅、增添肌膚光澤或是改善暗沉？植村秀最新的無極限保濕妝前乳都能滿足需求！首度運用業界最新「濾鏡校色科技」，研發專為亞洲肌膚設計的「智慧修片感光粉末」，創造出最符合亞洲人膚色需求的粉色、膚色、紫色、透色四種色澤。任一色皆可單獨使用，或混色、疊擦，自然校正令人在意的肌膚色澤不完美問題。

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4. Estee Lauder Double Wear持久保濕精華防曬底霜 SPF45++++

長年被稱為「隱藏版抓妝神器」、「底妝防護衣」的粉持久妝前乳近期推出全新升級版，獨家特調蜜桃奶茶粉體，能完美校正亞洲女性偏黃肌膚色，還能神隱毛孔同時帶給肌膚自然唯美的紅潤感，單搽就能創造女神般蜜桃美肌光，還能提升後續妝容效果，讓底妝更貼妝更持久。

5. MAQuillAGE 星魅平衡持粧控粧前乳EX UV+SPF25/PA+++

這瓶雖然不是今年新品，但人氣一直都很高，近期更在Dcard上爆紅！有眼尖網友發現舉重金牌選手郭婞淳之前的受訪影片，化妝包裡就曾出現這瓶妝前乳，添加「美肌鎖水粉末」 保濕更服貼，還能有效預防肌膚出油，全天候持粧。郭婞淳選用的是自然色，另一款紫色包裝的明亮色也很多人喜歡。

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