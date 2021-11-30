聖誕禮物推薦｜BURBERRY唇膏只售$2xx　必收藏Gucci復古印花系列

聖誕禮物推薦｜聖誕佳節將至，還在苦惱不知送甚麼給女友或好友？各大品牌乘聖誕推出新品或限定款式，都是不錯的送禮選擇，就如BURBERRY新推出的啞光唇膏系列，水潤且不易脫妝，性格比也十分高；Gucci都推出聖誕限定唇膏，優雅奢華又實用，全新復古黑色印花，印上金色心型及星型圖案，充滿少女味。以下《01女生》推介5款聖誕節精選唇膏。



聖誕禮物推薦｜BURBERRY新推出啞光唇膏系列．（BURBERRY）

BURBERRY 8 小時持色不脫妝



BURBERRY Beauty 推出r啞光唇膏系列，金色瓶面，配以BURBERRY經典格紋，新款啞光唇膏的效果持久，一抹上色，配方含透明質酸，讓雙唇水保持濕潤舒適，而且持妝力長，不易脫妝。啞光唇膏更加入玫瑰香調，共有 20 種色調，售港幣$270。

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必收藏Gucci復古印花系列



Gucci Beauty也推出限量聖誕美妝，限量版 Rouge à Lèvres Mat 啞光唇膏質感有如絲絨般順滑易推，一抹為雙唇添上鮮明色彩。唇膏管以全新復古黑色印花飾－包括金色心型及星型圖案，少女味十足，售港幣$335。

三款色調分別是217 Valeria Rose、519 Pauline Red及品牌標誌性25* Goldie Red。（GUCCI）

奢華之選：法國Christian Louboutin節日限定唇膏禮盒



另外，想要奢華一點、又有點不一樣的禮盒，筆者推介法國品牌Christian Louboutin。Christian Louboutin有如Jimmy Choo Beauty一樣，本以鞋履起家。高跟紅鞋底，就是Christian Louboutin的標誌。是次推出的Rouge Louboutin唇膏禮盒，套裝包含: 唇膏外殼，配搭Rouge Louboutin唇膏及可愛吊飾，套裝定價為港幣 1,185元，於海港城連卡佛獨家發售。

聖誕禮物推薦｜Rouge Louboutin唇膏禮盒，定價為港幣 1,185元。（Christian Louboutin）

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