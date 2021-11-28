斷糖減肥｜實測戒糖3月減17公斤不反彈？營養師推薦早午晚餐單

斷糖減肥｜減肥方法多，不少人認為戒糖成效最顯注， 即完全不吃食用糖及澱粉質所轉化之糖份，日本更有醫師親試「斷糖飲食法」，3個月竟瘦下17公斤，而且不易復胖；但營養師則認為完全戒糖副作用多多，只減添加糖，更為健康，又不用捱餓。



麥明詩也曾靠水煮雞胸肉和雞蛋速減10磅。（麥明詩 Louisa Mak@FB）

日本醫師「斷糖飲食法」只要堅持3天就有成效？

日本醫師西脇俊二親身體驗「斷糖飲食法」－即戒掉糖份，每天按照他自家設計的食譜進食，運動半小時，效果顯注，3個月竟瘦下17公斤，而且也沒有反彈的情況。

西脇俊二「斷糖飲食法」主要有三大原則：

1. 禁止攝取糖份



西脇俊二認為斷糖可以斷絕體脂肪的原料來源，並消耗原本累積在體內的脂肪。而且，西脇俊二所指的糖份不單是甜品、含糖飲料等等，米飯、麵包、烏龍麵、蕎麥麵、拉麵等碳水化合物、具甜味的水果與由米或麥製作成的加工食品如米餅、啤酒，都有不少糖分，西脇俊二認為這些都要戒掉。

2. 攝取動物性蛋白質



西脇俊二認為動物性蛋白質是人體中打造易瘦體質的關鍵；另外再加上肌力訓練，增加肌肉量就可以提高代謝率，幫助脂肪燃燒。

3. 搭配有氧運動



西脇俊二每天運動半小時，他會做慢跑或游泳等有氧運動，大量燃燒體脂肪，達到快速減重的效果。

西脇俊二指，人體的習慣養成多以「三」為單位，因此特別針對斷糖初學者規劃了「三天斷糖食譜」。只要堅持三天，進而持續三週、三個月，甚至一輩子，並將「斷糖飲食」視為一種生活方式，便不難持之以恆。

「斷糖飲食法」只要堅持3天就有成效？（麥明詩 Louisa Mak@FB）

西脇俊二建議大家可以以３招來控制飲食，包括以豆腐做「胺基飯」，代替平日米飯；自製斷糖點心，如熱優格、凍豆腐蝦片等；以及「外食一族」，日式料理店是較好的選擇，烤魚、烤肉等宦是不錯的主食。

點擊看西脇俊二「三天斷糖食譜」：

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戒糖會口臭？營養師：減含糖飲料已有顯注效果？

西脇俊二的減肥法大受歡迎，但是否人人合適？「家營營養中心」營養師黃鶯(Annie)，為香港營養師學會認可營養師，認為這其實是「斷醣飲食」。西脇俊二一書中文版使用「糖」；而營養師黃鶯(Annie)指一般情況下「醣」泛指所有糖份，包括我們的食用糖及澱粉質所轉化之糖份。以此理解，兩者意思相通。

深受大家喜歡的珍珠奶茶，還是少喝為妙。（Lisanto 李奕良／unsplash)

戒絕了一切的添加糖的食物，可減低身體攝取多餘的熱量，從而達到減肥的效果。但營養師黃鶯也提醒，一下子減少熱量，身體除了會減少脂肪外，也會減少了肌肉與水份。會造成表面看來磅數下降，但未必100％都是脂肪。另外，正常的飲食中，也需攝取一定的碳水化合物，而頭腦也需葡萄糖，澱粉質攝取不足，或會因不夠血糖而令四肢無力、難以集中。高蛋白質而沒有足夠的澱粉質的飲食，或會導致脫髮，口臭，睡眠質素變差。

▼▼▼點擊看營養師黃鶯建議的「減醣飲食法」▼▼▼

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營養師黃鶯指出，依我們日常的飲食習慣，一半的熱量是由碳水化合物而來。但想要健康一點，也不一定要完全戒掉碳水化合物。反之，戒掉添加糖的食品，已能達到一定的減肥效果。