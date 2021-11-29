金馬獎｜婚姻失敗造就影后？賈靜雯：曾在黑暗的死蔭中困住過

47歲的賈靜雯繼2年前拿下金鐘視后後，於11月27日再以電影《瀑布》榮獲金馬影后，賈靜雯指自身失婚的痛苦經歷絕對有助她揣摩角色，更在社交媒體上發表感受，寫：「曾在黑暗的死蔭裡困住過，還以為再也出不來了⋯⋯但人生本來就有起伏，都是很好的養分。」成功背後，又是怎樣一路走來的呢？



47歲的賈靜雯繼2年前拿下金鐘視后後，於11月27日再以電影《瀑布》榮獲金馬影后．（alyssachia@IG）

賈靜雯30歲嫁入豪門5年後離婚 曾自認「失敗的人」

入行多年的賈靜雯，於上周以《瀑布》思覺失調媽媽一角，躋身金馬影后，但成功背後，卻一點都不容易。賈靜雯小時候家境不錯，開餐館，生活不憂，後來爸爸罹癌去世，賈，當時廿多歲的她負起養家擔子，最高峰時2年內拍攝16部作品。

當年賈靜雯為了與前夫爭取梧桐妹，不惜在鏡頭前哭訴，指自己整整4月見不到女兒（alyssachia@IG）

賈靜雯30歲時嫁給「豪門」孫志浩，育有一女「梧桐妹」，但卻成為賈靜雯口中「最痛的記憶點」。當年賈靜雯奉女成婚，卻在生下女兒的前一天，有指孫志浩與異性約會，甚至醉酒駕駛。在3年的多婚姻中，賈靜雯為了丈夫與丈夫家人，而放棄了事業，甚少演出；但當時卻一直有傳孫志浩一直不改花天酒地的性格，導致二人終於離婚。當年她為了與前夫爭取梧桐妹，不惜在鏡頭前哭訴，指自己整整4月見不到女兒，事後她在《鲁豫有约》中談到這一段往事，她說：「我只有一個衝動，無所不用其極地把愛爭取到我身邊，這是一個媽媽的本能，不在乎大家看到什麼。」只因當時前夫一把把梧桐妹抱走，不再讓她找到，她回憶，那撕心裂肺的痛，一輩子都記得。

賈靜雯當年4月不見女兒。（alyssachia@IG）

2人當年更為爭奪女兒監護權而在台灣與打官司，開記者會控訴對方，最終在賈靜雯簽下許許多多協議，甚至是放棄二分之一上海房產產權給孫家，最終終於成功回監護權。賈靜雯當年在記者會中哭訴，指自己是婚姻的「失敗者」；近年在訪問中回憶，指當時只知忙碌爭取，不知原來也是在傷害自己，說：「後來所有的事都是修復。」

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就算遇不到修杰楷 也終會遇見最好的自己

在修復的過程中，她遇到比她小9歲的修杰楷，賈靜雯在《鲁豫有约》中談到修杰楷跟她說：「都已經過去了，你現在好好的、已經得到很多。」她才真正開始放下。兩人還在交往時，修杰楷曾在《康熙來了》中說到，「我不覺得有孩子是我們愛情的障礙，這是她人生的一部分，靜雯的孩子我也會一起愛。」愛屋及烏，場面令人感動。

修杰楷與賈靜雯於2015年結婚，並再生下2個女兒。婚後5口之家生活美滿。（alyssachia@IG）

修杰楷與賈靜雯於2015年結婚，並再生下2個女兒。婚後5口之家生活美滿，修杰楷和賈靜雯曾一起在《佼心食堂》節目中談到家中家務分配，賈靜雯指廚房的事、買菜都是修杰楷負責，佼哥笑說「反正小事都是修杰楷啦！」但修杰楷馬上護妻：

我們生活中沒什麼大事、都是小事，所以她不用管事。 修杰楷

一家人常常一起享受家庭樂。（alyssachia@IG）

兩人也喜歡運動，更會一起參加馬拉松，更指自己跑得快，跟老婆告白：「我願意當妳的配速員。」二人在節目《看板人物》談到相處細節，賈靜雯感性指，自己常與修杰楷在廁所對話，他會一邊陪她卸妝、一邊跟賈靜雯說話，當她說到生活困難時，修杰楷總是窩心提醒：

你不要擔心，有我在，你想做的事就去做。 修杰楷

在經歷許許多多後，賈靜雯終於事業與愛情都收獲滿滿，而台灣律師李怡貞也轉發賈靜雯的感言，指當她碰到離婚的客人，也會以賈靜雯經歷鼓勵，寫：「如果妳夠好夠積極，坦白接受自己過去的不完美，並且努力讓自己在深谷中長出一朵美麗的花，就算遇不到修杰楷，也終會遇見最好的自己。」