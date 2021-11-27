Gucci豪門謀殺案｜入場前必讀5件事：Lady Gaga因一事拒見黑寡婦

《Gucci豪門謀殺案》於本周上映，由Lady Gaga、Adam Driver主演，改編自Gucci家族真實故事，令人萬分期待。入場前不如「惡補」一下電影背景，觀賞時才不會錯過每個細節！



Gucci豪門謀殺案｜《Gucci豪門謀殺案》於本周上映，由Lady Gaga、Adam Driver主演，改編自Gucci家族真實故事，令人萬分期待。（《Gucci豪門謀殺案》劇照）

1. 改編自真實事件：「黑寡婦」買兇殺出軌夫



《Gucci豪門謀殺案》改編自真實事件，Gucci末代家族繼承人Maurizio Gucci在Gucci辦公室遭人買兇槍殺，幕後主謀竟然就是死者前妻，一代名媛竟成為復仇「黑寡婦」，還差點令Gucci家族就此沒落。

Maurizio與Patrizia在派對認識，本是上流社會中的甜蜜一對，婚後二人誕下兩子女，Patrizia更曾一度成為Gucci的首席顧問。12年後，Maurizio跟Patrizia說要工幹，Patrizia卻發現丈夫出軌，加上Maurizio變賣Gucci股份，有指Patrizia因為太憤怒，於是買兇殺夫，讓Maurizio倒卧在Gucci 門前。

▼▼▼點撃看Lady Gaga與Adam Driver如何還原《Gucci豪門謀殺案》（ The House of Gucci）中的Gucci第3代繼承人與「黑寡婦」Patrizia▼▼▼

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2. 「黑寡婦」出獄後還可領亡夫遺產？



Patrizia被判處入獄29年，但她由此至終沒有承認自己買兇殺夫。這宗豪門買兇殺夫案轟動一時，傳媒形容Patrizia為「黑寡婦」。Patrizia的女兒求情，指母親因腦瘤而性情大變，案件2000年上訴，她獲減刑兩年；同年，Patrizia在獄中以鞋帶自殺但獲救。她曾在訪問中說到 ：「若會再見，我想說我愛你（前夫）。」最終，Patrizia於服刑16年後，於2014年出獄，但根據當年的離婚協議，Patrizia現在每年都可在Maurizi的遺產中得到大筆的生活費。

Gucci豪門謀殺案｜Patrizia與Maurizio過了十多年快樂的婚姻生活，誕下兩個女兒，父親也漸漸承認了她, Patrizia也成為Gucci的首席顧問。（《House of Gucci》紀錄片）

3. Lady Gaga為意大利口音苦練9個月



即使只看預告片，也知Lady Gaga飾演的黑寡婦Patrizia Reggiani帶着口音，雖被人批評似俄羅斯人多於意大利人，但其實也是Lady Gaga努力的成果。Lady Gaga為了完美演繹角色，花了9個月來學習意大利口音，拍攝期間，戲裏戲外，她也會以這口音說話，她說：「我永不停止，我跟『她』共存。」

Gucci豪門謀殺案｜Lady Gaga為意大利口音苦練9個月。（《Gucci豪門謀殺案》劇照）

4. Lady Gaga因一原因不願見Patrizia Reggiani本人



Lady Gaga在訪問中談到，從接到劇本一刻，她已開始努力，揣摩角色，也用了差不多3年，而以「Patrizia」的身分生活，則花了一年半。為了完美演繹角色，即使未開始拍攝，她染髮，嘗試以「黑寡婦」的角度看這世界、生活。為了找出「黑寡婦」的興趣，她也開始拍照，拍到不夠漂亮的，就刪除。她說：「我留意到，她只愛美麗的事物。」

雖然如此，但Lady Gaga不願與Patrizia見面，她認為自己探索劇本的一字一句，才能真正領悟角色，沒有人可告訴她「Patrizia」是個怎樣的人，就連「Patrizia」本人也不能。

Gucci豪門謀殺案｜在2011年，就有律師提出「開放監禁」，可是她拒絕了，她說：「我一生也從沒工作過，現在也不會。」（《House of Gucci》紀錄片）

5. 電影已籌備多年 本來由里安納度、安祖蓮娜祖莉飾演？



早於2006年，電影已在籌備中，有指本來由里安納度、安祖蓮娜祖莉飾演男、女主角，但在經過漫長的等待與各種變化後，兩大美女影星包括 Penelope Cruz 與 Margot Robbie 都有參與過試鏡，想必現在的主角，是歷經許多困難才選出的「最好陣容」。

同場加映：Lady Gaga演Gucci豪門謀殺案 疑殺夫後曾自殺：若再見想說我愛你