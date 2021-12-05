聖誕禮物推薦｜XOVĒ皇牌套裝$6XX送療程　編輯實試面膜急救效果勁

聖誕禮物推薦｜踏入年未，購入聖誕或除夕禮物獎勵自己辛勞一整年也不為過；手袋、銀包以外，不妨選擇護膚品養成美肌，新一年容光煥發地示人。由馬黎珈而（黎姿）引入的瑞士品牌XOVĒ推出多款限定套裝產品，一試品牌皇牌人氣白松露肌底液之外，也可試到其他產品的卓著護膚效果。



聖誕禮物推薦｜馬黎珈而（黎姿）連續親身試用XOVĒ產品3至4年，力證好用才決定將XOVĒ引入香港；XOVĒ推出多款套裝產品，自用或送禮亦不錯。（品牌圖片）

白松露成份高貴奢華 黎姿親試約4年引入香港

瑞士頂尖科研護膚品牌XOVĒ以專利「植物活性提取技術」，萃取白松露100%活肌修復因子製出「W-TruComplex®白松露活肌修復精萃」成份，並將奢華成份注入護膚產品中，達到保濕滋潤、高效抗氧之作用；馬黎珈而（黎姿）親身試用品牌產品3至4年，力證好用才決定引入香港，張柏芝、佘詩曼及袁詠儀等女星也曾大讚XOVĒ產品。

聖誕禮物推薦｜XOVĒ白松露皇牌修護套裝包含皇牌賦活肌源修護液 100ml、水衡清爽精華 10ml、活肌修護水凝霜 12ml、水盈保濕精華 10ml，同時免費贈送VITAE療程體驗，為入門之選。（品牌圖片）

白松露皇牌修護套裝成小資女入門首選？

XOVĒ推出多款套裝產品，可選環保紙盒或星空節日禮盒包裝，自用或送禮亦不錯。若未曾使用過XOVĒ護膚品的女生，可先入手白松露皇牌修護套裝，包括貨裝皇牌賦活肌源修護液，以及精選迷你白松精華、水凝霜；賦活肌源修護液富含超氧化物歧化酶（SOD），將護膚養分滲透肌底，有效修復受損細胞，同時與後續護膚品疊加，發揮最佳護膚功效，售HK$650，更免費贈送生活輕醫美品牌VITAE療程中心療程體驗1次，CP值甚高。

聖誕禮物推薦｜XOVĒ SOS Mask Combo賦活面膜套裝性價比高，面膜保濕修復效能卓著，急救皮膚絕不能沒有它。（品牌圖片）

編輯實試XOVĒ面膜 急救效果強勁

此外，極力SOS Mask Combo賦活面膜套裝，套裝包括5塊水光盈潤面膜及水凝舒緩面膜90ml，另免費贈送迷你白松露賦活肌源修護液、白松露活顏煥肌面霜及粉色仿皮輕巧化妝袋，原價HK$882，現優惠價HK$662，非常抵買！

除了性價比高，面膜蘊含多種活性複合物成份，保濕修復效能尤其卓著，編輯曾試用水光盈潤面膜，取出面膜後，包裝仍剩餘大量精華，可用來塗抹於頸部；面膜採用水刺無紡布，敷上面時非常貼面，用後即時感到皮膚充滿水份，膚色變得均勻明亮，翌日妝容更貼服外，面上剛冒起不久的暗瘡亦消退了，相當厲害，急救皮膚絕不能沒有它。

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