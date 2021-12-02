UNIQLO、GU感謝節第2周減價　羽絨低至$2XX：如何顯瘦不臃腫？

【UNIQLO、GU感謝節減價】UNIQLO與GU聯手舉辨的「感謝節」優惠將於12月3日踏入第2周，品牌更新一連串限定減價貨品，萬勿錯過最後掃平貨機會。



【UNIQLO、GU感謝節減價】UNIQLO與GU聯手舉辨的「感謝節」優惠將於12月3日踏入第2周，品牌更新一連串限定減價貨品。（品牌圖片）

UNIQLO、GU感謝節第2周減價

UNIQLO、GU感謝節分成兩周舉行，每星期促銷優惠均不同；踏入第2周（12月3至12月9日），品牌加碼推出多款單品限時減價，囊括不少人氣外套款式，用於搭配冬季穿搭或作保暖用途最好不過。除更新減價貨品，第2周的贈送優惠亦有變，於UNIQLO單次消費滿HK$600即送不鏽鋼水樽乙個，每天每店名額30個，送完即止。

必搶UNIQLO羽絨 低至$249打造層次穿搭

冬季必備外套抵禦寒冬，UNIQLO羽絨正正是好選擇，Hybrid羽絨短款大衣及超輕型薄羽絨背心將於第2周減價發售，Hybrid羽絨短款大衣只售HK$699；超輕型薄羽絨背心則由原價HK$299減至HK$249。

【UNIQLO、GU感謝節減價】冬季必備外套抵禦寒冬，UNIQLO羽絨正正是好選擇。（品牌圖片）

羽絨穿搭小貼士：繫上同色調皮帶更顯瘦

許多女生都擔心穿上羽絨令身形變得臃腫，但其實只要掌握穿搭技巧，羽絨絕對能成為又保暖又時尚的單品，也是打造層次造型的好幫手。

建議內穿貼身針織上衣，並以skinny jeans或直身裙作搭配，形成上闊下窄的視覺效果，塑造修長身形比例；若想加強延伸下身比例效果，選以短版剪裁以外，也可在羽絨外繫上同色調皮帶，凸顯腰線，亦更為顯瘦。同時，建議可選擇亮色調的羽絨款式，既能減淡冬季穿搭的沉悶感，也能顯白顯好氣息。

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【UNIQLO、GU感謝節減價】（品牌圖片）

GU加推外套款 Hoodie長褸最抵買？

長褸款為懶女生必入手的冬季單品，1件大衣款能完全遮掩內襯衣物，即使內襯隨意搭配，只要一穿上長褸就能令造型昇華，瞬間提升時尚氣息；GU hoodie long gown coat由原價HK$249減至HK$199，款式帶有帽子設計，亦能增添一份可愛感。

此外，特別推介GU人造毛背心外套，灰色與米色款式感覺年輕，配合人造毛材質與衫身上的口袋，更見舒適與具功能性；單穿或外加長袖大衣亦非常好看，隨意搭配白色連身裙，也能呈現文青味道。

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

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