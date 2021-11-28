秋冬穿搭 | 冬天穿搭必備！3個針織背心穿搭分享　日韓感提升！

【秋冬穿搭 | 針織背心】秋冬季比夏季穿搭可塑性更大，例如以針織背心作搭配，既能保暖，又可穿出豐富層次感，遞增時尚氣息，是懶女生必備的單品。



【秋冬穿搭 | 針織背心】針織背心既能保暖，又可穿出豐富層次感，是懶女生必備的時尚單品。(miho.a.nico@Instagram)

秋冬必備針織背心 3大搭配方法分享

時興針織背心，夏天可單穿，秋冬季則用來配襯服裝，無論是裙／褲裝亦適宜，百搭程度高，即使用來配襯1周造型也會有煥然一新的感覺，而且針織背心偏向校園風格，即時為造型帶來年輕活潑感，想要營造減齡視覺效果的話，絕不能錯過！

【秋冬穿搭 | 針織背心】白恤衫襯針織背心為萬能不敗的搭配方式。(_____m.we@Instagram)

針織背心 x 恤衫

要數到針織背心萬能不敗的搭配方式，必然是配襯百搭程度同樣高的白恤衫，讓視覺更集中，突出針織背心款式，下身搭配直身裙，令身形比例變得修長；若喜歡配襯百摺長裙的女生，則可在針織背心外繫上皮帶，用以凸顯腰線。另外，也可直接以純白長身恤衫作搭配，穿上及膝長靴，有助騷出長腿，延伸身形比例，打造不俗氣的小性感穿搭。

▼▼▼【按圖看】針織背心 x 恤衫搭配方法，於針織背心外繫上皮帶更顯腰線？▼▼▼

【秋冬穿搭 | 針織背心】以tone on tone形式搭配具提亮膚色、顯氣質作用。(memechan22@Instagram)

針織背心 x 連身裙

連身裙向來是懶女生以及趕時間出門恩物，不過素色連身裙款容易予人沉悶感，未夠吸睛。此時候，不妨在連身裙外套上1件針織背心，增添層次感同時點綴造型。搭配時盡可能選擇tone on tone同色系組合，可令整體造型更一致，亦帶有視覺增高效果；以白色連身裙為例，選以米白、杏色、啡色等大地色調，能在色彩上帶來和階效果，同時具提亮膚色、顯氣質作用。

▼▼▼【按圖看】針織背心 x 連身裙搭配方法，媽媽級穿着也沒唯和感？▼▼▼

【秋冬穿搭 | 針織背心】嬌小女生想要營造好比例，可選擇短版針織背心。(_____m.we@Instagram)

短版針織背心襯出多變造型

嬌小女生想要營造好比例，需避免選以長身針織背心，穿着短版型的款式反而更能拉長身形比例，令整體看起來更高挑；另可搭配高腰半身裙／褲，更能打造完美比例。不過，謹記在選擇針織背心款式時，選以V領剪裁，比起圓領或樽領款式更能在視覺上延伸頸部線條，同時不顯臃腫。

▼▼▼【按圖看】短版針織背心比長身剪裁更顯高挑？如何襯出多變造型？▼▼▼

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