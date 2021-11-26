聖誕禮物推薦｜一站買齊美妝、特色食品禮盒　貼心設男朋友等候區

聖誕禮物推薦｜臨近聖誕佳節，必定會為閨密之間的交換禮物環節感到苦惱。未想到在哪購入聖誕禮物？《01女生》推介位於置地廣場的「Beauty Botanica」，集結Jimmy Choo Beauty、Treehouse等多個美容、身心靈及食品品牌，絕對可以於1個地方買齊所有聖誕禮物！



聖誕禮物推薦｜位於置地廣場的「Beauty Botanica」，集結Jimmy Choo Beauty、Treehouse等多個美容、身心靈及食品品牌，絕對可以於1個地方買齊所有聖誕禮物！（品牌圖片）

Beauty Botanica粉紅格調濃厚聖誕氣氛 貼心設男朋友等候專區

Beauty Botanica化身成「胡桃夾子童話花園」，以柔和粉紅色和珍珠白色作裝潢主調，更設大型粉紅色聖誕樹、胡桃夾子裝置與聖誕小木屋區域，打造多個打卡位置，買禮物之餘亦能率先感受濃厚聖誕氣氛。

值得一提的是，Beauty Botanica設有男朋友等候專區（Boyfriend Drop-Off），在購物過程中，男朋友可坐在充滿紳士俱樂部風味的區域為手機充電、欣賞音樂，或享用時令飲品、雞尾酒、咖啡等，非常貼心。

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閨密聖誕禮物提案 水晶能量水樽獨一無二？

若想為閨密製作獨一無二的聖誕禮物，不妨選擇Treehouse水晶能量水樽。水晶能量水樽為Treehouse王牌產品，利用水樽將水晶與飲用水分隔，將水份昇華至能量水，讓身體內部直接吸收到水晶帶來的益處，同時調整身心。現場設有11款不同功效水晶款式，按照需要或眼緣選擇水晶即可，客人亦可自行設計不同色調水晶擺放次序，形成具層次感且個人化的水晶能量水樽，比起常見的水晶手鏈更特別。

聖誕禮物推薦｜記者極力推介首度在香港登場並於12月開賣的Jimmy Choo Beauty美妝系列。

Jimmy Choo Beauty美妝系列香港首度登場

此外，閨密之間送禮，不外乎送贈美妝類產品，實用又美觀，極力推介首度在香港登場並於12月開賣的Jimmy Choo Beauty美妝系列；Jimmy Choo設計優雅奢華，向來是不少女生婚鞋的首選，是次推出的美妝系列貫徹華麗格調，共有10款色號唇膏與6款香水，唇膏外形設計以經典高鞋跟作靈感，末端設有閃爍金球，而唇膏刻有品牌標誌性的蛇紋圖案及JC標誌，配備裸色唇膏保護套，令隨身攜帶時多加一層保護，作為聖誕禮物最好不過。

精選Beauty Botanica聖誕送禮之選

Beauty Botanica更設有多款不同產品選擇， 如Atelia限定香氛工藝蠟燭、OMG頭髮護理產品及聖誕限定特色食品等。精選以下Beauty Botanica送禮之選，絕不能錯過！

▼▼▼【按圖看】精選Beauty Botanica聖誕送禮之選，Atelia x Botanica香氛工藝蠟燭以佛手柑與柔和花香作前調，香氣宜人。▼▼▼

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