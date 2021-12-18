6款日本CP值極高開架護膚品推薦　乳液$50有交易！FANCL都有份

每到夏秋轉換的時候臉上的肌膚就開始變得容易乾燥，這時候就需要秋冬專屬的保養品來保養臉部。日本各大的美妝品牌也針對秋冬的換季敏感肌，推出許多保養新品。這次幫大家整理6款平價好入手的，2021年日本最新秋冬季開架保養品，從洗卸用品到美容精華一次介紹給大家！



FANCL 無添加化妝水 ENRICH+ Ⅰ/Ⅱ

FANCL的無添加保養系列「ENRICH+」再升級，化妝水內添加了能改善細紋的維他命B3和紫蘇葉精華，給肌膚無負擔的保養。帶點濃稠的質地讓肌膚更容易吸收，並能給予肌膚更多的潤澤感。

商品資訊

日文名稱：エンリッチプラス 化粧液 Ⅰ/Ⅱ

中文名稱：ENRICH+ 化妝水 Ⅰ/Ⅱ

參考價格：各30ml／各1,870日圓

發售日：2021年9月16日



化妝水、乳液、洗面乳、卸妝、面膜、美容精華液統統都有！（點撃放大閱讀）▼▼▼

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CEZANNE Deep Moisture Skin Conditioner Milk

開架品牌中的平價品牌CEZANNE，在秋天推出了新款的濃密保濕護理乳液，裡面添加了30種類以上的美容保濕成分，280ml的大容量居然1000日圓以內就可以入手，完全是小資女孩的福音！

商品資訊

日文名稱：濃密スキンコンディショナー ミルク

中文名稱：Deep Moisture Skin Conditioner Milk

參考價格：280ml／638日圓

發售日：2021年10月中旬



SOFINA iP 炭酸泡沫洗顏

「SOFINA iP renewing mousse wash」是以洗臉的同時能夠調理肌膚所誕生的新款洗面乳。輕輕一壓就能擠出富含美容液的高濃度炭酸泡沫，將它塗在肌膚上能夠徹底清潔肌膚的髒污，讓事後保養的效果更佳。持續使用更能改善因老廢角質囤積而暗沉的膚色，讓肌膚呈現原本的淨白透亮。搭配深層保濕成分，洗臉後肌膚清爽不緊繃。

商品資訊

日文名稱：ソフィーナiP リニュー ム―ス ウォッシュ

中文名稱：SOFINA iP renewing mousse wash

參考價格：200g／3,630日圓

發售日：2021年9月11日



DUO the cleansing balm 草莓香

DUO的the cleansing balm，是一罐即具有卸妝、洗顏、角質護理、按摩護理、treatment五大功能的多功能卸妝膏。原本只在2020年限量推出的草莓香味款，因應廣大的網友要求再度販售。裡面含有玫瑰花瓣磨砂膏和和乳糖磨砂膏兩種磨砂成分，輕鬆擊退草莓鼻。而且從草莓種子中萃取出的兩種天然油脂，能夠改善角質的暗沉讓肌膚呈現透亮，加上草莓天然精油香氛，洗卸的同時也能被甜美的香氣包圍。

商品資訊

日文名稱：デュオ ザ クレンジングバーム いちご

中文名稱：DUO the cleansing balm 草莓香

參考價格：90g／3,960日圓

發售日：2021年8月23日起限量發售



毛穴撫子 米精華保濕面膜 大容量BOX

在日本擁有廣大支持者的毛穴撫子米精華保濕面膜大容量BOX，因應日本網友要求重新上架販售，一箱裡面有28片最適合每天都想使用的朋友。由100%日本米所萃取出來的米發酵液、米糠油等成份，能夠調整肌膚、修整紋理、補充水份並且恢復彈性，面膜的厚度比一般市售面膜稍微厚一點，非常適合秋冬的乾燥肌膚使用。

商品資訊

日文名稱：毛穴撫子 お米のマスクたっぷりBOX

中文名稱：毛穴撫子 米精華保濕面膜 大容量BOX

參考價格：28入／ 1,760日圓

發售日：2021年9月6日起限量發售



HOUSE OF ROSE Oh!Baby 筆型美容液

HOUSE OF ROSE 推出的Oh!Baby筆型美容液，是一款能夠在眼周和唇部使用的美容液。美容液裡面含有40％的溫泉水，能夠改善肌膚紋理並給予深層滋潤。筆型的設計放在包包內，感到乾燥的時候隨時拿出來擦一擦十分方便。

商品資訊

日文名稱：オーベイビー ウォーターモイストスティック

中文名稱：Oh!Baby Water Moist Stick

參考價格：2.4g／ 1,650日圓

發售日：2021年9月1日



開架保養品平價小資族的好朋友

開價品牌是想要添購秋冬的保養品又怕預算不夠的小資女孩的好朋友，這次整理了化妝水、乳液、洗面乳、卸妝、面膜、美容精華液等六種商品，每一款都是CP超高的商品，提供給今年秋冬還不知道要買什麼產品的朋友參考。

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】