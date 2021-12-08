減價｜名牌香水開倉低至2折　必搶COACH、KATE SPADE人氣香水$2XX

香水開倉｜聖誕節要準備聖誕禮物，各大品牌的聖誕香水套裝優惠非常吸引，如Jo Malone London、Atelier Cologne、Penhaligon's等等，但折扣一定不及香水開倉。一年一度的「CRAZY X'MAS SALE聖誕名牌展銷會」又開始，場內有多個名牌，當中香水折扣最吸引，聖誕送禮一流。



CRAZY X'MAS SALE聖誕名牌展銷會在12月8 -10日舉行。（liliankan＠instagram）

名牌香水開倉低至2折：COACH、JIMMY CHOO、KATE SPADE

一年一度的「CRAZY X'MAS SALE聖誕名牌展銷會」由即日起到12月10日，一連3日為大家帶來近30個國際名牌香水禮盒﹑彩妝及護膚品，包括ANNA SUI、CLEAN、COACH、JIMMY CHOO、 KATE SPADE、LANVIN等，優惠價由$25起，部分精選產品更低至2折起，每天更有「限定激筍必搶精選優惠」；

像是人氣香水LANVIN ÉCLAT D'ARPÈGE EDP，深受日本女生喜愛，更是@Cosme香水排名的三甲，以花香調為主，含綠色紫丁香、紫藤、甜麝香，充份展現出女性柔和的魅力，在12月10日，會以25折套裝價發售，香水配潤膚乳只需$169/ 套，非常划算，如果你是用家便不可錯過，同時用以送禮也非常得體。

美國小眾香水品牌CLEAN也有減價。（cleanbeautycollectivehk＠instagram）

另一值得留意的是美國小眾香水品牌CLEAN，包裝設計簡潔優雅，而且無任何化學添加劑，清新自然的香氣吸引不少氣質女生喜愛，當中一直人氣高企的香味Warm Cotton也在減價活動中，散發香皂清新的氣息，就像剛洗完澡一樣，乾淨清爽，心情舒暢。

另外，現場也有男士香水，且凡購物滿$500或以上，即可獲贈精美禮品，女生不妨到場挑挑聖誕禮物給閨密與另一半吧。

▼▼▼按圖看看「CRAZY X'MAS SALE聖誕名牌展銷會」有甚麼精選香水，低至2折▼▼▼

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CRAZY X’MAS SALE聖誕名牌展銷會



日期：2021年12月8日至10日（星期三至五）

營業時間：11am – 3pm及4:30pm – 7pm

地址：九龍灣常悅道3號企業廣場2期16樓1601-1603室

