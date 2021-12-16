消委會護膚品｜SHISEIDO、LANEIGE潔面獲4.5分　哪款高性價比？

消委會高評分護膚品｜護膚品是女生非常着重的產品，最好便是性價比高，皮膚愈用愈好，但在眾多品牌中，又專櫃、又開架，哪一款最好用，又最受香港女生歡迎？消委會今日（12月15）公布就4類護膚品，包括潔面產品、面部精華、面霜、面膜的評分，得出「香港最受歡迎護膚品品牌」。



消委會得出香港最受歡迎護膚品品牌。（innisfreeofficial@instagram）

香港最受歡迎護膚品品牌 The Ordinary精華被評為最物有所值？

香港消費者委員會（消委會）訪問了年齡介乎20 - 60歲1,650位本港女性，就她們日常會自行選購及使用潔面產品、面部精華、面霜及／或面膜進行評分，綜合出香港4大範疇最受歡迎護膚品品牌。

▼▼▼按圖即看消委會公布，用家滿意程度達4-4.5高評分的護膚品品牌名單▼▼▼

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受訪者每年平均大約花費$3,100購買面部護膚品，而面部精華與面霜都是女生重點投資的護膚品，昂貴至數千元的La Mer、Valmont，親民至百元級的OLAY、Neutrogena都各有支持者，而消委會發現，女生願意花費價格相對較高是面部精華，而花費最多於購買面霜，共61%。

The Ordinary精華為性價比之選。（deciem@instagram）

不過在調查中發現有多款性價比之選，像是加拿大的「The Ordinary」精華被評為最物有所值，奪得4 .5分，The Ordinary主打價錢親民，成分濃度高，維他命C美白精華只需$80，而$160便可擁有一支抗衰老精華，最便宜網購$55便可入手精華，所以一直受小資女歡迎；

至於面霜方面，露得清Neutrogena無論是用家滿意程度，還是性價比方面都獲4.5與4分高評分；其實「Ｎeutrogena 水活保濕凝露」在消委會的保濕面霜比拼中曾獲3.5分，屬高性能的面霜，且是高分名單中性價比最高。