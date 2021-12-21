消委會$20面膜陳自瑤也愛用：即時反晒光　2021年@cosme最佳面膜

面膜｜臨近聖誕，當然要以最好姿態示人，肌膚便是首當其衝，有自然水潤肌，上妝貼服些，底妝也不用多便非常亮眼，而面膜就是最佳的急救大法，大家不妨參考一下「2021年度@cosme香港美妝大賞」推薦哪3款面膜，哪一款消委會也推介？就在聖誕前好好敷面膜吧！



MOMO PURI 蜜桃保濕啫喱面膜 HK$59（@cosme）

@cosme推薦面膜第3位：MOMO PURI 蜜桃保濕啫喱面膜 HK$59

MOMO PURI 蜜桃保濕啫喱面膜含2款美容成分：乳酸菌及蜜桃Ceramides，主打深層補水，提升肌膚彈性活力；蜜桃葉及佛手柑精華則有助緊緻毛孔，滋潤肌膚。面膜剪裁貼面，令精華更有效滲透肌底，加強美容效果。

用家都大讚香味舒服，喜歡它可以短時間補水，在化妝前使用後，上妝更貼，10多小時沒有補妝都不會有浮粉；更多用家指價錢實惠，而且保濕力強，是回購之選。

Barrier Repair 三重補濕滑肌面膜（水潤）HK$70（@cosme）

@cosme推薦面膜第2位：Barrier Repair 三重補濕滑肌面膜（水潤）HK$70

Barrier Repair 三重補濕滑肌面膜具2倍親膚性Ceramide類成分，有效直達肌膚角質底層，從深層開始持久補濕，改善皮膚缺水問題；也模仿嬰兒皮膚特有的保水成分，提升肌膚鎖水力；面膜剪裁立體，照顧到面部微細部位；無香料、無添加色素、無防腐劑、並通過皮膚過敏測試，性質溫和，敏感肌膚亦可使用。

用家更指：「保濕效果顯著，而且價格親民，質地舒適貼服而不黏膩，適合任何肌膚使用。使用後即時感到肌膚充滿水份，回復彈性。」

HADABISEI 肌美精 超滲透3D 抗皺保濕立體面膜 HK$82（@cosme）

@cosme推薦面膜第1位：HADABISEI 肌美精 超滲透3D 抗皺保濕立體面膜 HK$82

@cosme推薦面膜第1是由HADABISEI 肌美精超滲透3D抗皺保濕立體面膜奪得，面膜更是香港消委會、《LDK》評測後推薦，多位女星如陳自瑤、糖妹、龔嘉欣等人更是面膜用家；

立體面膜具高效膠原蛋白，超強抗皺保濕力，肌膚水分提升；滲透促進成分CHD提升皮膚角質層吸收能力；而其3D剪裁，緊貼額頭、鼻翼及下巴，零死角滋潤肌膚；無香料、無色素配方，呵護肌膚。

用家一致認為3D剪裁非常貼面，連頸部都能照顧得到，精華濃厚又夠多，使用後皮膚明顯白滑有光澤，甚至有網民大讚「反晒光！」，滋潤皮膚，保濕效果好，特價時會大手入貨。