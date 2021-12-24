@cosme2021年美妝大賞：KISSME卸妝第1只售$59　冠軍乳霜防暗粒

繼日本@Cosme公布2021年美容大賞後，台灣@Cosme亦緊隨其後公布「2021年年度大賞」，大賞均列出不同類型化妝品、護膚品的頭3甲位置，而以上入圍的美膚產品均包括用家真實評鑑和用後感點評，所以絕對是大家購買美妝、護膚產品前，不容錯過的購買指南。



台灣@Cosme早前釋出「2021年年度大賞」，大賞均列出不同類型化妝品、護膚品的頭3甲位置(台灣@Cosme)

台灣美妝排行榜Cosme與日本@Cosme一樣，均是每年2次公布1次美容大賞，不過值得留意台灣@cosme年度美容大賞或許更有參考價值。皆因入圍的美妝好物皆需要附合以下3大條件，例如：2020年11月1日至2021年10月31日期間，獲得15篇或以上的網民評價、使用心得投稿；評分數大於5.0（總分：6分）；UrCosme指數大於5.0（總分：6分），所以進榜的護膚品與化妝品都是集用家真實用後效果，去評鑑和挑選，所以絕能反映大部分網民的「心中好物」。

在台灣@Cosme「2021年年度大賞」中屬基礎保養類的洗面乳、卸妝、化妝水、精華液、乳霜等，均有15件護膚好物脫穎而出，如：開架品牌Freeplus洗面奶（售價：HK$109）獲得洗面乳年度大賞的第1位，獲5.6高分之餘，用家更點評出用量少即能產生大量豐盈泡沫、用後皮膚不緊繃更易沖淨；卸妝方面：KISSME的睫毛膏卸除液（售價：HK$59）竟擊敗shu uemura出名卸妝力強的卸妝油，不少用家分享卸眼時不但不薰眼，只卸一次便能卸除眼睫液。

不過，台灣@Cosme「2021年年度大賞」涉獵的產品類型眾多，以下筆者便為大家整合出「2021年年度大賞」中屬基礎保養類的洗面乳、卸妝、化妝水、精華液等，入圍頭3甲位置的得獎名單，讓女生在琳瑯滿目的美妝、護膚產品中都能找到適合自己的美妝與護膚好物吧！

【按圖看】台灣@Cosme「2021年年度大賞」的洗面乳、卸妝、化妝水、精華液、乳霜等的3甲名單，哪一款你有用過？▼▼▼

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