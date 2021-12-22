潤手霜｜何超蓮推6大秋冬好用潤手霜　哪款國寶級品牌全日保濕？

潤手霜｜冬天雙手容易乾燥脫皮，尤其防疫期間常用酒精搓手液，更是加劇手部乾燥痕癢。向來活躍於美妝界的何超蓮，早前在小紅書分享私下愛用的「6款秋冬好用潤手霜」，其中竟有小資女愛用的開架品牌，最平只$85便買到，更有一款品牌被譽為「以色列國寶」，其潤手霜用後更可解決千年乾皮如「沙漠」的雙手？



何超蓮早前在小紅書分享私下愛用的「6款秋冬好用潤手霜」(laurinda_ho@IG)

雙手肌膚乾燥容易出現龜裂、指甲邊緣更出現「倒刺」情況，想避免因「雙手」乾燥而引發的尷尬情況，勤用有保濕功能的潤手霜，便輕易解決問題。

哪款有效改善指甲邊緣倒刺？(何超蓮@小紅書)

何超蓮推秋冬「6款好用潤手霜」 有一款有效改善指甲邊緣倒刺

潤手霜除有足夠的滋潤、質地最好還是不厚重又不黏膩，避免有些人不喜歡有一層「薄膜」在雙手形成，妨礙日常的活動。

平日有使用潤手霜習慣的何超蓮，早前公開她秋冬必用的「6款好用潤手霜」，不少潤手霜好物售價很「貼地」，是學生一族或小資女都能輕易負擔得起。例如：開架品牌L'Occitane的杏仁柔滑潤手霜（售價：HK$85），蘊含杏仁乳質及杏仁油，淡淡香水很清新；「以色列國寶」品牌AHAVA推出的死海泥舒緩潤手霜，含20種礦質成分，可深度潤滋肌膚，何超蓮表示自己睡前最愛用它，因用後隔天起來，手部肌膚是仍柔軟，自帶的「BB香」也是非常治癒。另外，有一款潤手霜用後，長達一天雙手都很滋潤，指甲邊緣出現倒刺的情況都被改善？

【按圖看】何超蓮推薦秋冬大愛「6款好用潤手霜」，最平一款潤手霜只HK85，質地水潤得來又保濕？▼▼▼

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