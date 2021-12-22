Emily in Paris｜第2季上架　新角登場上演4角戀：不為討好人而活

【Emily in Paris 2｜Netflix】由Lily Collins主演的劇集《Emily in Paris》（艾蜜莉在巴黎）第2季終在今天上架，伴大家過一個巴黎聖誕！第1季開播後大受歡迎，第2季則會延續上季故事，Emily竟會另結新歡，上演4角戀？



【Emily in Paris 2｜Netflix】由Lily Collins主演的劇集《Emily in Paris》（艾蜜莉在巴黎）第2季終在今天上架。（《Emily in Paris》劇照）

第2季上架上演4角戀：活着不是為了討好別人

Netflix劇集《Emily in Paris》是《色慾都市》（Sex and the City）編劇Darren Star的作品，自去年首播後就大受歡迎，引起觀眾熱烈討論，劇情描述由Lily Collins飾演的Emily，從美國芝加哥被外派到法國工作，在職場、愛情、友情與文化上的種種挑戰。延續上季故事，Emily繼續留在巴黎工作，更與大廚Gabriel發生關係，後來又在法語堂中另覓得新歡Alfie，展開「4角戀」；除了愛情線以外，第2季也會著墨於富家女好友Mindy（Ashley Park飾）上，講述她在脫離家人後面對的種種挑戰。不論是Emily還是Mindy，在愛情或職場上，都無兩全其美，該如何取捨？

活着不是為了討好別人，不要浪費時間在內疚上。 《Emily in Paris》

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真實法國人回應：怎麼一點都不似我認識的巴黎？

電影中的巴黎，永遠聚焦在晚上的艾菲爾鐵塔，街道光鮮，一塵不染；事實卻是，遊客到巴黎觀光，要份外小心，不單要提防小偷，也要慎防患上巴黎症候群（Paris Syndrome）—即指電影、雜誌片面化巴黎美好的一面，而有過高期待的遊客，到當地後卻發現治安不良、街道髒亂、人群冷漠等現實落差，這種文化衝擊可能會產生恐慌、幻覺、頭暈、心跳過速等短暫現象。

曾在巴黎工作多年的Elaine Sciolino就在《紐約時報》撰文，訪問身邊的法國朋友，竟一致地覺得《Emily in Paris》十分可笑，與真實的法國人與巴黎相距甚遠？

點擊看真實法國人看《Emily in Paris》後的反應：

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只有其中一句對白，他們都覺說得十分中肯。就是當Emily嘗試向她的刻薄上司 Sylvie示她，問Sylvie為何不想跟她做朋友時，Sylvie回應：

你來到巴黎，走進我的辦公室，就連法文你都不想學。你當整個城市是你的主題樂園，美食、性愛、酒，或許一點兒文化，一年後你就會回到你本來的地方。 Sylvie, 《Emily in Paris》

跟來去如風的美國人做朋友，他們本來就抗拒。而在第2季中，Emily終於上課學習法語，不知新一季會否有如預告中說到：「Emily，你愈來愈似法國人了。」呢？

參考資料：The New York Times