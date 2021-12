Emily in Paris｜第2季上架　新角登場上演4角戀：不為討好人而活

【Emily in Paris 2|Netflix】由Lily Collins主演的劇集《Emily in Paris》(艾蜜莉在巴黎)第2季終在今天上架,伴大家過一個巴黎聖誕!第1季開播後大受歡迎,第2季則會延續上季故事,Emily竟會另結新歡,上演4角戀?



【Emily in Paris 2|Netflix】由Lily Collins主演的劇集《Emily in Paris》(艾蜜莉在巴黎)第2季終在今天上架。(《Emily in Paris》劇照)

第2季上架上演4角戀:活着不是為了討好別人

Netflix劇集《Emily in Paris》是《色慾都市》(Sex and the City)編劇Darren Star的作品,自去年首播後就大受歡迎,引起觀眾熱烈討論,劇情描述由Lily Collins飾演的Emily,從美國芝加哥被外派到法國工作,在職場、愛情、友情與文化上的種種挑戰。延續上季故事,Emily繼續留在巴黎工作,更與大廚Gabriel發生關係,後來又在法語堂中另覓得新歡Alfie,展開「4角戀」;除了愛情線以外,第2季也會著墨於富家女好友Mindy(Ashley Park飾)上,講述她在脫離家人後面對的種種挑戰。不論是Emily還是Mindy,在愛情或職場上,都無兩全其美,該如何取捨?

活着不是為了討好別人,不要浪費時間在內疚上。 《Emily in Paris》

點擊看第2季造型,休閒間紋簡單顯法式優雅?

+ 3

真實法國人回應:怎麼一點都不似我認識的巴黎?

電影中的巴黎,永遠聚焦在晚上的艾菲爾鐵塔,街道光鮮,一塵不染;事實卻是,遊客到巴黎觀光,要份外小心,不單要提防小偷,也要慎防患上巴黎症候群(Paris Syndrome)—即指電影、雜誌片面化巴黎美好的一面,而有過高期待的遊客,到當地後卻發現治安不良、街道髒亂、人群冷漠等現實落差,這種文化衝擊可能會產生恐慌、幻覺、頭暈、心跳過速等短暫現象。

曾在巴黎工作多年的Elaine Sciolino就在《紐約時報》撰文,訪問身邊的法國朋友,竟一致地覺得《Emily in Paris》十分可笑,與真實的法國人與巴黎相距甚遠?

點擊看真實法國人看《Emily in Paris》後的反應:

+ 5

只有其中一句對白,他們都覺說得十分中肯。就是當Emily嘗試向她的刻薄上司 Sylvie示她,問Sylvie為何不想跟她做朋友時,Sylvie回應:

你來到巴黎,走進我的辦公室,就連法文你都不想學。你當整個城市是你的主題樂園,美食、性愛、酒,或許一點兒文化,一年後你就會回到你本來的地方。 Sylvie, 《Emily in Paris》

跟來去如風的美國人做朋友,他們本來就抗拒。而在第2季中,Emily終於上課學習法語,不知新一季會否有如預告中說到:「Emily,你愈來愈似法國人了。」呢?

參考資料:The New York Times