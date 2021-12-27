Emily in Paris｜Lily Collins曾歷厭食　低調嫁導演：一生在等你

【Emily in Paris 2｜Netflix】《Emily in Paris》（艾蜜莉在巴黎）自去年開播以來大受歡迎，引來熱烈討論；第2季於本周上架後也迅速登上Netflix本地十大．第2季則會延續上季故事，Emily另結新歡，上演4角戀；但現實中的Lily Collins雖然情史豐富，但也有一段不容易的過往，但終於今年低調下嫁導演丈夫．



延續上季故事，Emily繼續留在巴黎工作，更與大廚Gabriel發生關係，後來又在法語堂中另覓得新歡Alfie，展開「4角戀」；除了愛情線以外，第2季也會著墨於富家女好友Mindy（Ashley Park飾）上，講述她在脫離家人後面對的種種挑戰。

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Lily Collins與「龍母」前度結婚 未婚夫：在不穩與黑暗的時代 你照亮了我的生命

今年32歲的Lily Collins與38歲導演男友Charlie McDowell於去年訂婚，Lily Collins寫道：「我一生都在等待你，而我等不及跟你共度餘生了。」而Charlie McDowell也寫：「在不穩與黑暗的時代，你照亮了我的生命。我永遠都會珍惜跟你一起冒險。」

照片中，只見二人打扮樸素，均穿上「牛仔褲」，在新墨西哥州的山谷中求婚，不減浪漫親密。Lily自豪地展示她的求婚戒指－不是一般鑽石戒指，而是由有「奧斯卡級珠寶設計師」之稱的Irene Neuwirth設計獨一無二、玫瑰式切割、透出淡粉紅的鑽石戒指。Irene Neuwirth品牌的首飾深受荷里活明星的愛戴，但價錢與款式豐儉由人，最便宜的數萬元港紙也可入手。

Lily Collins在山林中披復古婚紗。（lilyjcollins@instagram）

Lily Collins與Charlie McDowell於去年9月終正式成為夫妻，二人同在社交媒體上分享婚照，Lily Collins更甜蜜寫道：「我從來沒有這麼想成為某人重要的人，而現在我終於成為你的妻子了。在2021年9月4日這天，我們正式成為彼此的永遠，我愛你。」婚禮低調，在山林中舉行，也只邀請親密朋友。

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交往一年即求婚 二人情史同樣豐富？

Lily與Charlie自2019年8月開始交往，二人的「情史」同樣豐富，Charlie曾於龍母Emilia Clarke、歌手Hilary Duff與影帝「小丑」華堅馮力士的未婚妻Rooney Mara交往；而Lily也曾與《歌舞青春》的Zac Efron交往。二人同是「星二代」。Lily的父親是獲得七次格林美獎的搖滾樂的巨星Phil Collins；而Charlie的父親，則是《發條橙》主角Malcolm McDowell。

Lily Collins與Jamie Campbell Bower在於2013年因電影《魔都獵人：骸骨之城》而相戀，一年後分手，多年來離離合合，但二人從不忌諱地在社交媒體上表達愛意。（Getty）

Lily Collins情史雖然豐富，但要數最高調一定是 Jamie Campbell Bower，5年來離離合合，時時在社交媒體上隔空傳情，有影迷更為了他們開設情侶專頁。二人於2013年因電影《魔都獵人：骸骨之城》而相戀，一年後分手，多年來離離合合，但二人從不忌諱地在社交媒體上表達愛意，Jamie會為了Lily坐飛機，只為了見24小時。

這樣甜蜜，又那麼合襯，不少影迷也曾以為二人會走到最後。可是，二人最後還是分手了。據《毎日郵報》的報道，Lily與Jamie因了解而分開，說：

因為這些不能走到最後的關係，我更認識自己。我想要的，是能令我發笑的人。我希望，他能完完全全接受我，不論我是穿睡衣，還是禮服。 Lily Collins

或許，愛情都這樣，陪你到最後的那位，不一定是陪你走得最久的那位。人生總會遇到許許多多人，有些人陪得比較久，有些人較短，或許都只是無常。

Lily Collins歷厭食症出自傳：當你強壯又自信 就是健康與美麗

Lily Collins是「星二代」，母親又是名媛，童星出道，一直都是荷里活寵兒，但她在坦言她也曾患上飲食失調的疾病，更寫自傳《Unfiltered》記下自己康復的過程。她更接拍與她經歷十分相似的《深刻入骨》（To the Bone）。

Lily Collins坦言她也曾患上飲食失調的疾病，更寫自傳《Unfiltered》記下自己康復的過程。（《To The Bone》劇照）

當時，Lily Collins為角色減成「皮包骨」，而她在接受訪問時就提到，當一個認識了很久的鄰居走過看到她，跟她說：「嘩！你看看你！」當她正解釋她是為了新角色而減磅時，鄰居說：「不！我想知你是如何做到的，你看起來很好！」鄰居離開後，Lily Collins跟她媽媽說：「那便正正是問題所在。」

作為患有厭食症的過來人，Lily Collins在訪問中說到：「從前我覺得健康是看起來有多完美，完美的肌肉。但現在，我覺得健康是有多強壯。因為當你強壯又自信，你的肌肉看起來怎樣，並不是最重要。」（lilyjcollins@instagram）

作為患有厭食症的過來人，Lily Collins在訪問中說到：「從前我覺得健康是看起來有多完美，完美的肌肉。但現在，我覺得健康是有多強壯。因為當你強壯又自信，你的肌肉看起來怎樣，並不是最重要。」或許，正正是這份自信與美麗，令Lily Collins更吸引吧。

參考資料：abc news,byrdie,Dailymail