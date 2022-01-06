情人節2022｜研究指紅唇最吸異性　10大新推唇膏：宋智雅愛用YSL

情人節2022｜情人節除了提前預訂餐廳與伴侶慶祝外，入手美妝產品，於當日化上一個迷人精緻妝容亦是需要，尤其塗上唇膏可點綴妝容，打造好氣息之餘，更會讓男生留下深刻印象，對你念念不忘！而原來選對唇色更可增加戀愛的機會？



2022情人節彩妝｜近期因節目《單身即地獄》而人氣急升的「性感女神」宋智雅，也愛用YSL新出的唇膏。(dear.zia@IG)

每個女生的化妝櫃有為數不少的唇膏，更會隨不同造型搭配不同色系的唇膏，以營造獨特的氣質感，而有些女生就算不上妝，也會刻意塗上顯氣息的唇膏，但原來選哪一種的唇色也會直接影響男生好感度的多與少。

據英國《獨立報》的報導指出，曾有研究提到男性認為女生的嘴唇是全身最具吸引的位置，因研究結果發現初次約會時，男性平均有一半或以上的時間，去留意女性的嘴唇，而塗上紅色系唇膏的女生，比起塗上粉紅系唇膏更能吸引男生的目光，停留時間更長達7秒之多，所以不論大家是擁有哪一種的嘴唇形狀，只是塗上唇膏都能夠輕易增加個人魅力，讓男人的目光離不開你，默默地令戀愛機會大大提升。

10大情人節必備顯氣息唇膏

2022情人節彩妝｜各大美妝品牌亦釋出新一系列的唇膏產品，讓一眾女生趕及在新年與浪漫的情人節，展現不同往日的溫柔氣質感。(dear.zia@IG)

適逄新一年，各大美妝品牌亦推出一系列的唇膏產品，讓一眾女生趕及在新年與浪漫的情人節，展現不同往日的溫柔氣質感，鮮紅色唇膏或許難以駕馭，令不少女生卻步；但同樣屬於紅色系的玫瑰奶茶色卻是一個不錯的選擇，而以下《01女生》精選2022年「10大情人節必備顯氣息唇膏」，當中有一品牌的唇膏，是近期因節目《單身即地獄》而人氣急升的「性感女神」宋智雅都很愛用？

【按圖看】10大情人節必備顯氣息唇膏：YSL全新迷魅凝亮護唇膏，連「性感女神」宋智雅也都愛用，ARMANI唇膏一抹持久顯色貼服？▼▼▼

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資料來源：《獨立報》

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