唇膏｜嘴唇暗黑有救3步護理小貼士：塗潤唇膏前最易做漏一件事...

唇膏｜嘴唇也需細心護理，很多人以潤唇膏塗抹便算，缺乏護理的嘴唇易出現細紋、脫皮或出血，嘴唇有色素沉澱，變暗啞甚至呈黑紫色等問題。想嘴唇回復紅潤，最簡單方法，搽潤唇膏步驟有一件事切勿做漏！



【護唇】很多人搽潤唇膏前忘記重要步驟－喝水．（innisfreeofficial@IG）

嘴唇暗黑有救 3步護理貼士：塗潤唇膏前要做一件事

嘴唇的濕潤度與顏色，可知嘴唇狀況如何。中醫師「77老大」在影片分享，唇邊有細紋、凹凸起伏，又或者直紋明顯，嘴唇部份變白，甚至脫皮翹起來、出血等，都是嘴唇太乾的表現。

他指出，很多人搽潤唇膏前忘記一個重要步驟，便會愈塗愈乾； 潤唇膏屬油性，作用是隔絕內外的水份，只有在嘴唇濕潤時搽才最有效保濕，所以重要1步應該先喝水。

若嘴唇出現黑紫，外圈有紫色唇線，那就是色素沉澱、有「瘀血」的表現，建議以桃仁泡水，再以化妝棉濕敷嘴唇，可令嘴唇回復紅潤。

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潤唇膏可避免唇部水份流失，保持水嫩嘴唇；倘若唇部乾燥脫皮，即使臉部化妝再美，亦會打折扣，潤唇膏平至數十元有交易，亦有數百元不等，部份主打滋潤度、香味、防曬功效，更具有色潤唇膏，到底該選購哪款？

Urcosme 公布的潤唇膏10大排行榜，包括DIOR、BOBBI BROWN美妝品牌，曼秀雷敦亦佔其中1位，性價比。

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