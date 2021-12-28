Coffee林芊妤年度美妝品：DIOR潤唇膏回購10次　哪眉筆帶霧眉感？

林芊妤（Coffee）除拍攝運動瑜伽以外，每年都會分享該年年度好物；早前她於YouTube頻道公開2021年最喜愛產品，當中涉及不少美妝品，有些更是回購之選。



林芊妤（Coffee）每年都會分享該年度好物；早前她於YouTube頻道公開2021年最喜愛產品，當中涉及不少美妝品。(coffee89921@Instagram)

Coffee私心分享2021年最喜愛產品

Coffee擁有白皙光滑的好膚質，相信是歸功於勤運動與保養；Coffee的年度好物之中包括不少美妝品，並表示零廣告，全部皆是自己用過覺得好用才分享予大家。

林芊妤（Coffee）｜Coffee平日多使用DIOR ADDICT LIP GLOW有色潤唇膏，更是最自然的#001 Pink色。(maf_e85@Instagram)

DIOR有色潤唇膏回購超過10次

Coffee指平日收到不少觀眾詢問唇膏品牌與色號，但其實她只會在特別日子或妝容才會選用唇膏，平日多使用DIOR ADDICT LIP GLOW有色潤唇膏，更是最自然的#001 Pink色；DIOR ADDICT LIP GLOW隨個人唇色及溫度變色，高滋潤度加上獨一無二的唇色得到Coffee喜愛，並已回購超過10次，絕對是忠實用家。

林芊妤（Coffee）｜Coffee用上「一支搞掂」、「無敵」形容SHISEIDO SYNCHRO SKIN感肌同步持久遮瑕液。(solodova_anna@Instagram)

SHISEIDO遮瑕液「一支搞掂」

Coffee亦特別推介SHISEIDO SYNCHRO SKIN感肌同步持久遮瑕液，她分享指接觸SHISEIDO遮瑕液大約是兩年前，當時為SHISEIDO送贈的公關品，使用過後覺得非常好用，遮瑕度高，不論痘痘、痘印、暗啞情況都能輕鬆遮蓋，於是用畢後也有自行到專櫃購買，更用上「一支搞掂」、「無敵」形容它。

林芊妤（Coffee）｜Coffee認為每天飲用Dermacept膠原煥顏美肌飲後，皮膚變得更光澤，而且充滿水份。（林珈希攝）

Dermacept膠原煥顏美肌飲方便、易入口

此外，Coffee也推介Dermacept膠原煥顏美肌飲，以促進膠原蛋白增長及改善肌膚問題，Coffee認為每天飲用後，皮膚變得更光澤，而且充滿水份，補濕功能強勁，更重要是以往試過許多膠原飲品均需混合清水飲用，但Dermacept膠原煥顏美肌飲拆開包裝即能飲用，非常方便且容易入口。

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