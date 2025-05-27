林峯演唱會｜41歲鍾嘉欣宛如少女　5大凍齡保養：起床後先喝暖水

【鍾嘉欣｜凍齡保養】在昨晚的林峯演唱會中，鍾嘉欣（Linda）擔任演唱嘉賓，掀起全場哄動，並勾起不少網民的童年回憶。現年41歲的鍾嘉欣，已為三孩之母，不過她依然保持美貌和身材，近日更辦多場演唱會，看來精神充沛。要維持凍齡狀態，鍾嘉欣亦有多個保養秘訣，以下為當中幾個。



林峯和鍾嘉欣當年在2007年劇集《溏心風暴》中，分別飾演程亮和常在心，兩人於劇內的感情令人動容，程亮更因寫「沒有常在心的日子」，情深表現令人痛心，吸引不少觀眾喜歡。在林峯演唱會第5場中，兩位螢幕情侶終在鏡頭前相聚，合唱《馴獸師之王》後，林峯更重溫經典台詞表示「沒有常在心的第7900日」，不僅讓鍾嘉欣想起往事，就連觀眾們的童年回憶也一同被勾起。

在昨晚的林峯演唱會中，鍾嘉欣（Linda）擔任演唱嘉賓，掀起全場哄動。(陳釗/ 01娛樂 攝)

鍾嘉欣於2022年的《萬千星輝頒獎典禮2021》大熱倒灶，落選「最佳女主角」，僅獲頒「馬來西亞最喜愛TVB女主角」獎項。不過，鍾嘉欣當晚造型型格亮眼，無論外貌還是身形狀態均保持得很好，宛如2004年參選國際華裔小姐競選之時？

【鍾嘉欣｜凍齡保養】41歲鍾嘉欣保養得宜，原來私下有5招保養法？(chungkayanlinda@Instagram)

鍾嘉欣於《萬千星輝頒獎典禮2021》當晚捨棄大路裙裝，選以Giorgio Armani 2021秋冬系列套裝造型示人，黑色Bra Top襯珠片漁網透視上衣及黑色西褲，並外加閃亮珠片的西裝外套，型格又不失約隱約現的性感，久未出席大型節目紅地氈的她仍然壓場感滿分，與有「翻版鍾嘉欣」之稱的鍾柔美（Yumi）合照時，鍾嘉欣近乎零毛孔的皮膚狀態與苗條身形絕對看不出二人相差22年之多。

鍾嘉欣亦不時在社交平台分享童年照，以及試過穿上2004年參選國際華裔小姐競選才藝表演環節的紅色背心與白色短褲，並將表演重新演繹，與當年沒太大分別，令人大感羨慕。到底她的5大凍齡保養秘訣是什麼？

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▼▼▼鍾嘉欣與2004年參選國際華裔小姐競選時沒太大分別？她更不時分享童年照，按圖看她的成長時期▼▼▼

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【鍾嘉欣凍齡保養秘訣1】均衡飲食，起床後先喝暖水



鍾嘉欣曾於接受媒體訪問時分享，自己不會刻意減肥，只會奉行均衡飲食的方法，盡量多菜少肉，吃有機蔬菜；而她亦曾拍攝「My morning routine」影片，指自己於梳洗完畢後，習慣飲用1杯暖水才食用早餐，令腸胃蠕動更順暢以及攝取足夠的水份。

【鍾嘉欣凍齡保養秘訣2】多食用車厘子



鍾嘉欣曾在社交平台分享1張以車厘子拼出笑哈哈的照片，並指車厘子含多種豐富營養，對身體有益，怎能不愛它。對於車厘子的營養好處，《01女生》曾訪問英國和澳洲註冊營養師楊蒨珩（Stephanie），她分享指車厘子含維他命C，仍具較多抗氧化物，能減低自由基，同時減低心臟病、高膽固醇的風險，不過仍建議不可單一化，需食用其他水果以吸收其他營養素與其他類型的抗氧化物。

【鍾嘉欣凍齡保養秘訣3】多讓皮膚休息



鍾嘉欣認為不可抱有天生麗質就不用保養的心態，要在皮膚未發生狀況前先預防，故絕不能疏忽保養肌膚步驟，選以適合自己的護膚品，空閒時敷面膜。平日盡可能以素顏示人，令肌膚有足夠時間休息；即使皮膚狀態差，也避免於工作以外的日子塗粉底，僅會輕塗一層遮瑕膏與拍上碎粉，避免加重皮膚負擔。

【鍾嘉欣｜凍齡保養】鍾嘉欣平日盡可能以素顏示人，令肌膚有足夠時間休息。(chungkayanlinda@Instagram)

【鍾嘉欣凍齡保養秘訣4】勤做Trampoline彈床運動



要保持苗條身形絕不能偷懶，鍾嘉欣以往一有時間就會行山，到健身室做運動，不過她於YouTube影片分享指，自從成為媽媽後，照顧小孩非常忙碌未有太多的時間出外做運動；於是，選擇於家中做Trampoline彈床運動，每次10分鐘，助刺激淋巴系統，排走毒素之餘，更能配搭手部和腿部的動作，燃燒脂肪。

【鍾嘉欣凍齡保養秘訣5】保持正能量



鍾嘉欣於「My morning routine」影片中也提到，自己早上起身第一件事就是感謝耶穌，並作出「這是美好的一天」的禱告；繼而，鍾嘉欣會播放一些讓她平靜的音樂，坐在床上進行冥想，然後正式開始新的一天，又會在梳洗前，對鏡子的自己說「I love you」、「you are beautiful」等正面說話，以保持正能量。

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