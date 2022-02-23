財政預算案2022｜派1萬元消費券鼓勵購物　5大防疫安排女生要留意

財政預算案2022｜財政司司長陳茂波於今早（23日）宣讀2022年度財政預算案，對各行各業都有相應措施，幫助他們在疫情下紓困！疫情之下，美容院、髮型屋被逼停業，令不少行業入不敷支，難以繼續經營，面臨結業危機，女生們擔心一直光顧開的美容院會因此關閉，陳茂波就指會在這些商戶關閉期間提供全額租金寬免，助他們紓解困境。行政長官林鄭月娥亦於昨日（22日）公布了最新防疫措施，指會取消戶外豁免戴口罩措施，女生們戶外運動時要戴上口罩了！



財政預算案2022｜美容院獲全額租金寬免

在疫情之下，美容院、髮型屋、健身室等商戶被逼停業，令這些行業面臨倒閉危機，女生們也擔心平時去慣的美容院難以繼續經營，要再覓地方美容、Gel甲。陳茂波在財政預算案中指出，會為應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間繼續提供全額租金寬免，幫助這些商戶紓解困境。

財政預算案2022｜財政司司長陳茂波宣讀2022年度財政預算案。（財政預算案直播 截圖）

財政預算案2022｜派1萬元消費券助市民商戶紓困境

陳茂波又指出，為紓緩市民及商戶的壓力，政府會推出新一輪消費券計劃，會透過合適的電子支付工具，向合資格市民分兩期發放總額1萬元的電子消費券。政府會透過去年消費券計劃所收集到的登記資料，於4月先向已成功登記者市民發放5千元消費券，餘下的5千元就會跟新符合資格人士一起於年中分批發放。女生們可以留意定有甚麼心水商品，收到電子收費券後就可以速速購買！

財政預算案2022｜政府公布分兩期派發1萬元消費券。（《最愛女人購物狂》劇照）

財政預算案2022｜取消戶外豁免戴口罩 戶外跑步都要戴口罩

另外，行政長官林鄭月娥於昨日（22日）在記者會中宣布了連串防疫措施，並大幅延長至4月20日，除了美容院、髮型、體育處所等要繼續關閉外，戶外豁免戴口罩措施亦會取消，代表著女生們以後行山或在戶外跑步都必需戴上口罩了！

財政預算案2022｜政府公布取消戶外豁免戴口罩措施，女生們以後行山或在戶外跑步都必需戴上口罩了！（yancy@IG）

財政預算案2022｜3大最新防疫措拖安排

1. 取消戶外豁免帶口罩措施

2. 午市堂食由四人一枱收緊至兩人一枱

3. 縮短第二針及第三針間隔時間，目標在3月初打了第一針的市民達到90%；打了第二針的市民達到80%。

財政預算案2022｜發展新海濱長廊及休憩空間 全新假日好去處

陳茂波在財政預算案又公布，政府計劃撥款發展新的海濱長廊及休憩空間，並改善海濱設施。政府計劃開放九龍城海心公園擴展部分，以及首段位於啟德前跑道區以私人模式發展海濱長廊等等，為市民提供更多休憩空間，同時為女生們提供多個假日好去處及打卡位啊！