新娘化妝師疫情收入減半轉型廚師　人生如切洋蔥：磨利刀克服困難

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-06-26 18:00

100種女生｜疫情影響生計，人人自危。有人跌進谷底，有人逆轉新機。「你知道切洋蔥時如何可以不流眼淚嗎？其實別無他法，只有磨利刀子，刀愈鋒利，你就會流愈少眼淚，人生如是。」藍帶廚師Jenga說。每個人都有一把刀，「當好多問題湧現，唯有自強才能克服困難。」她就是這樣在疫境中由化妝師華麗轉身。

Jenga從事新娘化妝師十多年，疫情下意外獲發展廚藝事業的機會，仍沒放下化妝師及花藝師的工作，自言是「斜楝中年」。（黃寶瑩攝）

當藍帶廚師，是Jenga從沒想過的職業。她從事新娘化妝師十多年，事業發展算是暢順。「初入行當化妝師同時做兼職維持生計，3至4年左右，收入開始穩定。」Jenga從沒打過長工，有人認為這種工作模式不穩定。「做人有少少不安全感才更要自己努力工作，工作最緊要不怕蝕底，試過有job $2,000做18小時，計算時薪很微薄；也曾有job $200為模特兒化一個妝，但都要去做，多勞多得，累積不同工作經驗，才有人認識你，知道你不怕蝕底，到下次便會介紹更好的工作給你。」她又指試過當新娘化妝時，被姊妹要求補妝，她義務幫忙，後來該姊妹結婚時，找回她當化妝師。默默付出就會有收穫，最高峰期連續工作8天，更開辦化妝課程。

人生的闊度比長度更重要，想做的就要盡快做，不要讓自己後悔 Jenga

父母離世覺悟：人生闊度比長度更重要

一點一滴，Jenga踏實為自己打拼，直到早年，父母先後相隔8個月離世，經歷生死，覺悟人生。「人生的闊度比長度更重要，想做的就要盡快做，不要讓自己後悔，因為你不知道下一刻會怎樣。」從此，她每次去旅行都要在當地讀一個課程，擴闊人生。後來更為了一圓出國讀書的夢，花20萬到英國報讀藍帶廚藝學院。「當時純粹出於對烹飪的興趣，希望學成歸來可為丈夫煮得一手好菜。」那年她33歲。「其實都幾遲，不過有心不怕遲，因為要是我懷孕生子後，就更加不會做。」

▼▼▼【按圖看】Jenga當新娘化妝師的點滴，報讀藍帶前，她還考獲另一個專業資格。▼▼▼

別人為工作進修被視為上進，為什麼我為興趣讀藍帶就不是上進？ Jenga

決定出國讀藍帶前，Jenga讀了一本書。「講述一位女生失去工作後讀藍帶的經歷，她提到切洋蔥時如何可以不流眼淚？其實別無他法，只有磨利刀子，刀愈鋒利，你就會流愈少眼淚。那一刻，我就知道自己一定要去。」Jenga認為人生如是，續說。「當好多問題湧現，唯有自強、有不同的技能才能克服困難。」既為興趣，也居安思危。不過此舉初時並沒有得到許多人的掌聲。「有些人會覺得為興趣花那麼多金錢很浪費，很難賺回來。別人為工作進修被視為上進，為什麼我為興趣讀藍帶就不是上進？」正因如此，Jenga加倍努力學習，不想被「睇死」。

▼▼▼【按圖看】Jenga赴英國修讀藍帶3個月的點滴，自言從小到大英文科考試都不合格的她，今次在全英語的課程中，最後奪得Distinction畢業。 ▼▼▼

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無數婚期更改及取消，最嚴峻的階段零工作，要退回訂金給客人。2020年的收入比以往大減超過一半。 Jenga

危機來臨：疫情下新娘化妝工作大減 本地藍帶廚師獲機遇

學成歸來，Jenga繼續化妝師的工作，閒時到一間私房菜西餐廳當學徒，餐廳定期邀請外國藍帶廚師來港設宴，Jenga邊打工邊學習。誰知危機正要來臨，疫情來襲，新娘化妝工作一落千丈。「無數婚期更改及取消，最嚴峻的階段零工作，要退回訂金給客人。2020年的收入比以往大減超過一半。婚嫁行業大受影響，有些婚攝師轉當uber司機、清潔工。」當上天關上你的門，總會為你開一扇窗。因為疫情，Jenga當廚房學徒的西餐廳未能邀請到外國藍帶廚師來港，餐廳轉為聘請本地有藍帶資格的廚師，而Jenga正是人選之一，由學徒變大廚，突然而來的機會，始料不及。

切洋蔥時如何可以不流眼淚？有人指要放進水裡，Jenga說不是，只有磨利刀子，刀愈鋒利，你就會流愈少眼淚，人生如是。（黃寶瑩攝）

有經驗的廚師會取笑我是『學院派』，貴族學校出身但甚麼都不會。遇到某些情況會嘲笑：『藍帶沒教你嗎﹖』 Jenga

當上大廚，Jenga面對另一番挑戰。「初時，廚房團隊其他有經驗的廚師會取笑我這種學藍帶的是『學院派』，貴族學校出身但甚麼都不會，遇到某些情況會嘲笑我：『藍帶沒教你嗎﹖』」別人愈看輕她，她愈要靠自己展現實力，慢慢大家互相了解，終於打破固有印象。「的確，有些知識要從實戰中學習，他們也教導我許多。」

疫情限聚令影響，餐廳轉型開發外賣及製作急凍自煮包，改變形式繼續工作，仍有生存的空間。慢慢Jenga與另一位同是藍帶資格的女廚師拍擋Cam受到外界賞識，到糖廠街擺市集，機會接踵而來。

對於因疫情而事業停滯的人，Jenga鼓勵：「機會來了﹗這是學習的機會。」（黃寶瑩攝）

從興趣出發，有朝一日可能會用得著。最重要身體健康，任何困難都會跨得過。 Jenga

回想疫情以來的經歷，Jenga有失有得。「我是慶幸的。無心插柳得到發展廚藝事業的工作機會。」由當初讀藍帶被指浪費金錢，到現在有人羨慕她受疫情影響後能順利開發新事業。對於因疫情而事業停滯的人，Jenga鼓勵：「機會來了﹗這是學習的機會，從興趣出發，有朝一日可能會用得著。最重要身體健康，任何困難都會跨得過。」心懷正念，忠於自己，好好努力，總會有好事發生。

對應「切洋蔥之說」，當你自身夠強夠鋒利，即使困難突然來襲，也能迎刃而解。

攝影：黃寶瑩

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