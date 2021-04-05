宋熙年春夏必買6大時尚單品　疫情下實用先決哪手袋入手絕不後悔?

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【宋熙年｜好物分享】宋熙年（Sarah）不時在社交平台分享自己日常愛用的手袋款式及衣著心得。早前，她更與造型師Cheryl分享春夏季必入時尚單品，極具實用參考價值，快跟隨她們入手絕不後悔的時尚好物，打造春夏造型吧！

宋熙年（Sarah）聯同造型師Cheryl分享春夏季必入時尚單品，極具參考價值。(rahrahsong@Instagram)

宋熙年擁有許多不同款式的名牌手袋，包括CHANEL、Hermès、Louis Vuitton，也有一些小眾品牌手袋。宋熙年曾分享因自己身形嬌小，特別愛好迷你手袋，認為比較適合自己，亦抵抗不了迷你手袋精緻外形誘惑，明知不夠實用亦要購入。不過因疫情關係沒太多場合能用到，即便面對迷你手袋熱潮今年也只好忍手！

6款春夏季時尚單品　宋熙年每季必買裸色高跟鞋？

宋熙年和造型師Cheryl亦分享了春夏季的流行趨勢，包括向大家推介了6款必入手的手袋和高跟鞋款。造型師Cheryl指，她自己較喜愛實用型的大手袋，建議大家購入手袋時先了解自己需要，同時選擇長青顏色和款式，都有助在日後搭配不同的時尚造型，絕對不是只可用上一季的「貨仔」，理性消費才不至後悔及浪費。

▼▼▼（按圖看）宋熙年和造型師分享6款春夏季必入時尚單品，哪款式每年春夏一定用得到？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜宋熙年日常實用手袋不乏Hermès、Dior、Loewe，不過有些款更適合疫情期間使用？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜宋熙年曾分享部份的迷你名牌手袋款式，名牌以外，同樣喜歡小眾品牌，貪其比較不容易撞款。（延伸閱讀）▼▼▼

▼▼▼同場加映｜5款名牌手袋平價替代款式，A.P.C. Grace Bag似CELINE Box Bag，僅售$5xxx？（延伸閱讀）▼▼▼

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