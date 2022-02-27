豐胸｜每天5分鐘10個動作　日本教練實測100天由A到E Cup不是夢！

就算過了發育期，小胸部也有得救！日本就有位健身教練進行這套「胸部再造山」運動，連續100天每天5分鐘，成功從A cup→E cup！簡直神奇~她不但詳細記錄下每天的罩杯變化，更說「100天後愛上自己的胸部」！



100天後胸部長大了18cm

這位日本健身教練Popo分享的胸部再造山運動，主要是結合淋巴按摩、緊實美胸、美背運動而成，每天只要做5分鐘！她並詳細記錄了在這100天胸部的尺寸變化，到最後足足長大了18cm！這套動作只要做2週就開始有效果，對自己胸部不滿意的姊妹很可以來試試看。

日本健身教練Popo 10個動作，每天5分鐘為「胸部再造山」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

Popo胸部再造山運動

動作1：按壓鎖骨下方、腋下周圍淋巴腺，促進暢通淋巴循環，也能幫助刺激分泌女性荷爾蒙，對豐胸和排毒都非常有幫助。

動作2：類似平板支撐姿勢，背部稍微抬起使胸部彼此靠近，感覺胸部上方出力。

動作3：手掌擺出菱形姿勢，做鑽石俯臥撐。

動作4：左右手肘緊貼，雙臂舉高與地面平行，慢慢往上打開畫圈。

動作5：雙手交叉往前伸直，接著曲起手肘往後，感覺肩胛骨和背肌收緊。

動作6：左右雙手前臂緊貼，手肘成90度，接著往左右兩側平行打開。

動作7：雙掌合攏，掌心保留空間，接著往上拉高。

動作8：雙臂交疊、以手掌緊握手肘，從胸前往上抬高過頭頂。

動作9：雙掌緊握在後背部，慢慢往上抬高至肩胛骨處。

動作10：最後雙掌併攏，手臂平舉與地面平行，感覺胸部出力做最後的收尾動作。

透過按摩、出力和拉伸，不斷對胸部進行新的刺激，Popo強調，由於身體會逐漸習慣某種運動，她在自己的youtube頻道分享了不同的胸部運動，可以練習一段時間後就交換，對胸部進行新的刺激會更有效。

同場加映：曾之喬無私分享零副乳傲人D Cup三大秘訣 保養乳房不外擴不下垂（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 5

同場加映：豐胸｜美胸專家8步穴位豐胸按摩法 高效零成本10分鐘即升1罩杯？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

延伸閱讀：

不醫美的鍾楚紅62歲仍美成一道風景！長年遵守「健康作息表」養出不老盛世美顏

【本文獲「TVBS」授權轉載。】