不戴胸圍恐致乳房下垂可能係假？台醫揭「洗腦級常識」背後偽科學

「女性穿內衣是否必要」一直是廣大女性的疑惑，不穿內衣擔心乳房下垂、穿了又不太舒適。



台灣一名女網友日前在「Dcard」發文，表示自己去照乳房超聲波時被當地醫生提醒有關內衣的醫學知識，該醫生表示不穿內衣胸部並不會下垂，讓她疑惑地詢問網友：「我們都被店家騙了嗎？」

【圖輯】穿內衣讓胸脯變挺沒有科學根據？點圖放大看專家怎麼說👇👇👇

+ 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

那名台灣醫生告訴原PO，「內衣可以防下垂是廠商跟店家在洗腦，國外有15年的研究顯示不穿內衣反而比較挺，那些說穿內衣變挺的，完全沒有醫學證據。」她也表示自己都穿「Bra Top」而已，不用穿有鋼圈的，不舒服又自找麻煩。

據報導，法國貝桑松大學運動科學教授尚丹尼路尼（Jean-Denis Rouillan）進行了一項長達15年的研究：「結果發現不穿胸罩者的乳頭，外觀明顯比較高挺，也不會因為胸罩擠壓凹陷，或產生皺紋。而且胸部沒有壓痕，胸部也比較緊實。」

不過運動時穿著運動內衣仍有保護效果，因為女性乳房的支撐來源為皮膚和乳房懸韌帶，劇烈運動可能導致乳房懸韌帶受傷。根據英國研究，女性步行時乳房晃動可達4公分，跑步時則是15公分，在高幅度的搖晃下，極有可能造成乳房傷害。

許多網友紛紛表示，「真的沒有必要穿有鋼圈的，有束縛感又不舒服」、「我也覺得不用穿欸，但為了不讓它們晃來晃去，我還是有穿無鋼圈的」、「 我長期不穿也沒有外擴、下垂的問題，不穿有鋼圈的內衣五年以上有了」、「會不會下垂看基因」、「太大的話外出真的沒辦法不穿啊，會晃來晃去很不舒服」。

【同場加映】男友上門食飯 阿妹堅拒戴胸圍惹港女不滿 網民獻計：當考驗佢囉（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

延伸閱讀：

韓國YouTuber與全家聯名賣「大飯糰」 網友評價超兩極

匯款錯戶頭他慘被吞「兩萬元」急求助 網教：只剩這一招

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】