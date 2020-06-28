【豐胸按摩】對於胸部尺寸大小，女生們總是有「隔離飯香」的感覺，大胸女生與平胸女生總是互相羨慕，然而，當真正調換身材時，又是另一番感受。台灣前中醫師YouTuber「77老大」以中醫角度教豐胸，只需三步驟可算cup？

木瓜和豆漿都被不少女生視為豐胸良物，其實豐胸不僅靠飲食。（Unsplash/George Gvasalia）

木瓜和豆漿都被不少女生視為豐胸良物，其實豐胸不僅靠飲食，曾是台灣長庚醫院的中醫師，現為YouTuber的「77老大」日前拍攝影片以中醫角度分享懶人豐胸法，只要謹記3步驟，就可在兩個月內提升一至兩個Cup。

中醫師77老大在YouTube上傳影片分享豐胸小貼士。（影片截圖）

「補」「疏」兩大原則助「升Cup」

77老大在影片中直言要豐胸首先要謹記「補」和「疏」兩個原則，「補」的意思是補充讓胸部成長的營養物質，在中醫角度而言就是補氣血、補腎、補脾胃，可從飲食或中藥茶飲着手。

而「疏」就是指疏通經絡，可從穴位按摩或中藥着手。三管齊下，自然可以讓胸部豐滿。在日常飲食方面，77老大指含激素的食物，如最容易每天喝1杯豆漿，如果想效果更明顯，可以用豆漿泡黃豆粉飲用。

「補」和「疏」是豐胸兩大原則。（影片截圖）

另外，他建議女生可以多食含豐富膠原蛋白的食物，例如魚皮、雪耳、燕窩等，讓皮膚保持緊實，胸部也會更為堅挺。然後就是多吃補氣血的食物如紅棗、桂圓、枸杞，有助豐胸之餘也會讓氣色更好。

台灣網絡紅人小仙女Vivi跟隨77老大的豐胸方法後，一個月便能看見效果。（IG@vivibabier）

除了日常飲食，77老大還提出以中藥茶飲和按摩穴位的方式助豐胸，點擊看......

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針灸豐胸效果更佳?

《01女生》向註冊中醫師潘咨遐查詢，她指出氣血不充盈，身體自然無法提供養份令胸部發育，因此補血、提氣才能豐胸。77老大提及用豆漿豐胸，潘醫師指豆漿含有大豆異黃酮和植物雌激素，的確有助豐胸，但她提醒子宮肌瘤、乳腺纖維瘤、卵巢腫瘤和乳癌的病人，均不適宜進食含激素類的食物豐胸，建議食用前要先諮詢註冊中醫師意見。

潘咨遐中醫師也坦言脾胃健康才有助豐胸，「部分病人只用食療和按摩，仍然未有效果，原因是脾胃吸收能力差，需調節身體。更好的豐胸食物，沒有臟腑功能的配合，食再多都係徒勞無功。」 至於77老大提及的中藥茶療，潘醫師指每個人體質不一，建議飲用前應先查詢註冊中醫師意見。

註冊中醫師潘咨遐。（受訪者提供）

針灸豐胸、穴位按摩 也講究時機？

而潘醫師也直言穴位按摩的確有助豐胸，按摩選對時機更可加強效果，「按摩穴位一般在沐浴後較佳。因為洗澡後全身身體發熱，氣血循環良好，整體處於放鬆的狀況下，按摩效果事半功倍。」此外，潘醫師也坦言「針灸豐胸效果比穴位按摩好，一個星期針灸 2-3 次，持續三星期為一個療程」，如果有時間又有預算的女生，不妨在諮詢中醫師的意見後，以針灸方式豐胸。

馬來西亞藝人林明禎擁有的「瘦底大波」身材，經常被指不科學。（IG@minchen333）

而女生夢寐以求的「瘦底大波」身材，潘醫師直言骨感的身材以及豐滿的胸部，兩者幾乎不可兼得，因為「胸部大部份由脂肪組成，刻意節食、減重的同時，也可能減少胸部的脂肪量，導致尺寸縮水」。她建議減肥同時亦要注意飲食營養均衡，「避免用麵包、甜食、水果、生菜沙津來取代正餐」，不要過度減肥，便能在維持身材的同時也不會「縮胸」。