ASOS網購手袋減價低至21折　LOEWE平價版必搶　 20款$500以下手袋

ASSO網購手袋｜名牌手袋價值不菲，經常使用難免會刮花貶值，選用平價手袋作日常「粗用」也不怕心痛。近日英國網購網站ASOS正進行手袋減價優惠，最平減至21折，當中不乏Claudia Canova、Truffle Collection與French Connection等小資女最愛的英國人氣品牌，最平更不用HK$100便能入手一個高質的手袋，相當吸引！



英國網站ASOS近日推出大減價優惠，多個人氣小資手袋正以近76折至21折的優惠出售。(ASSO)

20款$500以下手袋款推介 LOEWE Puzzle Bag「平價款」只售$212

英國網站ASOS近日推出減價優惠，多款人氣小資手袋以最低21折的優惠出售。例如：有英國知名皮革品牌Smith & Canova的姐妹牌Claudia Canova，其設計精巧、用色大膽，加上採用優質皮革製作吸納眾多粉絲；其中亦有主打實用性強的Tote Bag，由原價HK$476激減21折，折後只需HK$95就可買到，容量之大可用於收納手提電腦、文件等，手袋款亦簡約易襯，作為返工袋最好不過，絕對機不可失。

另外，本是主打英國鞋履的小眾Truffle Collection品牌，近年亦涉獵手袋界，不斷推出簡約設計的手袋款，也憑耐用與實用性強而打出名堂，是次減價手袋有一款手袋的外貌猶如LOEWE經典款Puzzle Bag，在48折後只售HK$212，絕對是名牌手袋的平價替代款之謙‵選。

以下《01女生》便為大家精選出20款售價低於$500以下的手袋款，當中有15款售價更低至$300以下，相當適合預算有限的小資女們，加上ASOS網購相當方便，只需買滿HK$350，即可免國際運費直送香港，方便又省時。

▼▼▼【按圖看】ASOS精選20款減價手袋，全部HK$500以下即可入手？當中更有15款手袋售價更低至HK$300以下？▼▼▼

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（所有商品資料及價格以品牌及官方資料為準。圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。）

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