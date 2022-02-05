一堆美妝護膚品不捨得丟？斷捨離4大原則　還梳妝檯一個簡潔桌面

疫情宅在家，哪也不要去！所以，週末就準備動手，好好整理一下自己的梳妝檯吧！很多彩妝護膚品放著沒有，丟掉又覺得可惜，到底該怎麼判斷留或丟呢？



「斷捨離4原則」還給梳妝檯一個乾淨的空間吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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彩妝品斷捨離：半年都沒用，丟！

首先將化妝品依「同色系、同質地、同屬性」做大分類，然後在審視使用頻率，一週會使用1 - 2次歸為「常用」，其它「不常用」若無法一次全丟掉，可以再區分為一個月會使用到3 - 4次偶爾會需要可留，但半年以上的冷宮品就丟了吧！因為，你不常用它代表它取代性高、不好用、不服貼、不易上色等因素，那也不用再留著佔空間。

再來，過期的彩妝品，即使沒有開封也別捨不得，快丟掉！除此之外，若彩妝品出現油水分離的狀態時基本上已經變質了，也快丟掉，否則可能會造成肌膚過敏不適喔！

護膚品斷捨離：過期、開封半年以上沒用，丟！

香港氣候非常炎熱又潮濕，若開封後半年以上沒有使用，護膚品又沒有好好收藏很容易就會變質，保養的功效可能會大打折扣，另外，護膚品未開封時幾乎都有二年的保存期限，但可能會因為保存方式、溫度有不同，讓產品變質、功效大大減弱。所以，買時真的別太貪心，夠用就好，也能確保品質養出好肌膚。

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美妝工具斷捨離：1 - 2個月淘汰換新

上妝工具也是很多人會忽略的，粉撲、美妝蛋、化妝掃也是需要斷捨離！別以為常清洗就可能一直使用，若沒有好好的陰乾會容易發霉，再上妝時會造成肌膚負擔，或導致泛紅、冒痘。化妝掃至少一週要清洗一次，而粉撲、美妝蛋1-2個月必須淘汰換新。

斷捨離大原則：梳妝檯只放八成滿

梳妝檯也需要有空間可以呼吸啊！規定自己只能放八成滿，這樣也方便拿取。另外，在購買任何美妝護膚品前，先想想自己梳妝檯是否還有空間，以「一物換一物」、「送舊迎新」的概念，才能維持乾淨清爽的梳妝檯，而且還能幫助你守住錢財喔！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】