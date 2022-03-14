邪惡甜品戒極都唔甩？營養師放水：其實有3個時間點食無咁易變肥

撰文：WIW-Women In Work
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相信大家都知道戒糖、減糖能有助減肥，但戒甜食對女士來說，的確是一件痛苦又殘忍的事，試問看到精緻的朱古力蛋糕、邪惡的珍珠奶茶，又怎能忍得了口？

不過，即使無法完全戒掉甜品，其實也有其他解決方法，就是聰明一點，選擇在「對的時間」吃甜！（當然也不要因為這樣而放肆地吃！）

營養師就表示，一天裡面有三個最佳甜品食用時間，大家即使多吃幾口也不用感到內疚。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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最佳甜品食用時間：

1. 早上

因為身體新陳代謝在早晨最旺盛、燃脂力也最高，加上早上進食最能抑制誘發身體飢餓、刺激食慾的賀爾蒙—飢餓素，所以在早上食用甜品（或是將甜品當早餐），不僅能夠多吃一點，還能降低之後對甜食的慾望。

2. 用餐後

女生們都會覺得餐後都要來一份甜品，才算是圓滿的一餐，原來餐後甜品真的有根有據！在正餐食用的蛋白質和膳食纖維，有助減緩胃的排空速度、延緩飢餓感，加上能降低食慾的腸泌素也會在此時分泌，所以這時候吃甜品，即使是小小的份量也就能輕易滿足口腹之慾。

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3. 運動後兩小時

有很多女士努力做運動，就是為了增加吃甜品及美食的配額，原來若然你的運動訓練及健身強度夠高，在運動後兩小時內吃甜食，其實真參最不容易發胖。因為運動後肌肉的胰島素能有效將醣分子引導至肌肉內儲存，糖分不僅不會堆積到其他細胞，還能緩和胰島素升高的幅度，脂肪也不容易囤積在體內。

何時是吃甜食最易致胖的時間？

既然有最佳吃甜品時間，當然也有最不適合的食用時機！營養師表示傍晚和睡前的身體代謝率會偏低，如果在這時候吃甜品，除了容易致胖，還會增加胃食道胃酸逆流的風險，所以要盡量避免這兩個時間點吃甜品了！

雖然以上為大家介紹最佳及最差的甜品享用時間，但過多糖分攝取對身體、皮膚都會帶來壞影響，因此一定要謹記：小吃共享、慢食、分次吃、運動四大原則，才可以放心吃甜不致胖！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】

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