懶人減手臂｜簡單5個動作告別粗壯麒麟臂、Byebye肉　視覺秒減5kg

粗手臂真的很吃虧！會讓人看起來又壯又胖，體重莫名被加重5公斤，而殘酷的夏天步步逼近，再也無法用衣服來掩蓋了~



現在我們都別無選擇，所以編編要教女孩們，無敵簡單但卻很有效的「居家瘦手臂操」，沒有太多高難度技巧，超適合懶妞們（歡呼）~GO GO GO，現在開始還來得及，別再年復一年都在後悔中度過夏天了！

5個動作輕鬆減走Byebye肉，開心迎接夏日小背心。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Step 1：雙手向前畫圓

雙手伸直，與肩同高，先向外轉圈畫圓20下，再向內畫圓20下，共做3組。注意是要用上臂的力量，才能達到瘦拜拜袖的效果喔！編編是不是沒有騙你們，超簡單，只是會很累，但要撐下去啊~

Step 2：雙手向前上下擺動

雙臂握拳並向前伸直，用上臂的力量雙手上下擺動，上下為一組，共做20下，每天要做3組。動作很簡單，但一定要做正確、紮實，擺動的幅度盡可能越大越好。

Step 3：平舉擴胸

首先兩手握拳，將雙手平舉約與肩膀同高，彎曲手肘、拳頭朝前，然後雙手向後像擴胸一樣，向外向後打開至極限再向前，向後時可感受到背部集中夾緊的力量，同時可鍛練到背部，做20次，共做3組。做這個動作時要注意不聳肩。

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Step 4：垂直擴胸

這個動作和「平舉擴胸」差別在於換成「手肘及拳頭朝上」，然後雙手一樣向後做擴胸的動作，規律的打開後再將二手肘闔起，做20次，共做3組。

Step 5：手臂打開上下擺動

這是最後一組動作了，手臂應該感覺很酸了吧！就要結束了，不可以放棄！將雙臂向左右伸直打開，雙臂同時向上、向下擺動，抬高時盡可能做到極限，上下為一組，共做20下，每天要做3組。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】