7款貴婦最愛氣墊粉餅推薦　Chanel、Dior、雪花秀高遮瑕無面具感

每天匆匆忙忙出門上班，上妝速度就成了每個女生一輩子都在鍛鍊的生活小技能～而總能讓我們多睡十分鐘，且應對一切補妝需求的好搭檔，就是氣墊粉餅！



這幾年氣墊粉餅不僅在粉質、妝感甚至外型都有了許多創新與變化，更使人開始捨棄粉底液、開始依賴它的高效率～同樣也是氣墊粉餅愛好者的妳，2022年有哪幾款最值得投資？跟著儂編的清單準沒錯！

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Chanel ULTRA LE TEINT 持久啞緻氣墊粉底

Chanel 當家的霧面高持久粉底「持久啞緻氣墊粉底」這次也因應消費者的上妝需求，推出氣墊版！維持粉底液的服貼、24 小時持久控油、光滑平整的特性，在氣墊中更添加了玻尿酸與保濕因子，讓保水度再提升，輕輕拍抹就能打造雪紡紗般的柔物妝效，讓妳出門在外補妝也能時時掌控膚況出油問題。

Estée Lauder 極緻鑽亮修護氣墊粉底SPF40/PA++++(一盒兩蕊)

Estée Lauder 頂級白金系列保養，早在貴婦圈有著好口碑，但若你覺得保養還不夠力～那麼就讓這款氣墊為妳的水光肌加分吧！其粉體揉入了頂級ReNutriv保養精華，精華與粉粒子間精準的完美比例，讓它的保濕力猶如保養品般細緻、吸收快，且不油水分離！而水潤感的妝效還能提升肌膚的光澤與澎潤度，讓妳直接省去妝前保養的繁瑣程序。

Dior 恆久貼肌亮澤氣墊粉底

延續保濕底妝的趨勢，Dior針對「光澤、保濕」為主打，打造這款恆久貼肌亮澤氣墊粉底！粉體中富含經典「三色堇精萃」及「維他命E」保養成分，搭配頂級保濕成分的黃金比例，妝感輕薄、膚觸水潤，即使疊拍多層也無粉感！再加上亮面漆皮設計的精緻外殼，隨身攜帶也不失禮。

YSL 限量絲絨紅輕透無重羽毛氣墊粉底 SPF50/PA+++

延續YSL先生對於絲絨面料的熱愛，在剛過去的情人節，品牌特別將櫃點上人氣底妝恆久完美氣墊粉餅換上新衣裳！兼具光澤與遮瑕度的它，內含有瓊崖海棠植萃與多款頂級植物精萃，粉質細緻、服貼保濕度高，且還能拍出如絲絨般高級的微霧妝感。

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Sisley PHYTO-BLANC LE CUSHION SPF50/PA++++

春天的暖陽光迎面而來，妳的防曬有做好嗎？保養專家Sisley今年將美白作為核心，推出這款淨白亮采氣墊精華！同時擁有SPF50+/PA++++最高規格防禦配方，搭配上滿滿植物萃取精華，達到一拍即亮，卸妝後的亮白、校正暗沉效果更會持續保留，絲滑的質地好推抹、不卡粉，是底妝也是輕保養。

Sulwhasoo 緻美無瑕氣墊粉底液 SPF50+/PA+++ 15gx2

氣墊天后雪花秀旗下明星單品緻美無瑕氣墊粉底液升級回歸！主打高潤澤、高保濕的它，最迷人的就是那飽和的奶油妝效，而這次品牌更提升粉體中的滋養配方添加保濕因子玻尿酸，提升遮蓋暗沉斑點、平滑肌膚紋理的美肌效果，再搭配艾草青草、玫瑰花草香，每每上妝都是一種享受！難怪連韓劇女神宋慧喬也愛用！

Pony Effect 寶石光精華爆水粉餅 SPF50+ / PA++++

同樣身為氣墊市場霸主的Pony Effect，這款大理石水粉餅，也是這幾季的人氣小黑馬！奶霜狀的粉質中添加了高度濃縮大馬士革玫瑰、積雪草、仙人掌精粹，以及白樺木濃縮成分，能在校色提亮、遮瑕、修飾肌膚狀況同時，舒緩膚況與乾澀狀況，完美比例的冷色調奶油花紋，均勻混色後更能使膚色接近自然，多拍幾層也不怕有面具感。

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