女團Blackpink大愛氣泡水減肥法　3大禁忌：餐前飲竟導致食慾大開

喝水是最好的減肥聖品，但是許多人覺得水沒有味道、難以下嚥，所以越來越多人會選擇喝「氣泡水」，不僅口感上有變化，愛喝飲料的人也會用它取代手搖飲，而且氣泡水中的二氧化碳，可增加飽足感、刺激腸胃蠕動，還能提高身體新陳代謝，連韓國女團Blackpink也都是氣泡水迷！



但也不是狂喝氣泡水就能瘦，還是要注意喝的時間和口味，才能真的達到減肥效果！

喝對時間很重要！空腹、運動不能喝

喝氣泡水雖然能獲得飽足感，但絕對不能在空腹時飲用，因為氣泡水的氣體會刺激胃部加速蠕動，造成腸胃負擔。另外，也不能在運動前或運動時喝，以免肚子裡累積太多氣體，運動中反而容易感到脹氣、不適。而運動後才是喝氣泡水的黃金時段，能夠幫助身體消除疲勞。不過腸胃容易脹氣，或有胃食道逆流症狀的人不適合使用氣泡水瘦身法，以免腸胃問題更加嚴重。

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無糖、零熱量的氣泡水才能真正減肥

隨著越來越多人喜歡喝氣跑水，便利商店、超市也跟進，氣泡水取得容易，可供選擇的種類也增加。不過有些口味會另外添加風味糖漿、濃縮原汁等，讓糖分、熱量也因此拉高，想要減肥的水水們，也別忘了要買無糖分、零熱量的氣泡水才可以真正瘦身喔！但手搖飲控們也不能用氣泡水取代白開水，平常還是要多補充水分才能讓身體達到更好的代謝。

餐前喝氣泡水食慾不減反增

氣泡水是將加壓的二氧化碳灌進水裡，讓本來中性的水，喝起來反而帶點酸味。有研究指出，胃黏膜受到二氧化碳刺激會影響飢餓素分泌，也可能因為氣體膨脹把胃撐大，刺激細胞分泌飢餓素。而飢餓素增加，可能導致吃更多，連帶影響攝取的熱量增加，但如果是吃大量蔬菜和吃大量精緻食物，熱量差異自然很大。所以對於本來就有控制飲食的人而言，喝氣泡水減重才有更好的效果。

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