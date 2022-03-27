【抗癌／預防疾病】哈佛專家推「抗癌餐」一日飲食增強防禦系統

【抗癌／預防疾病】根據醫管局香港癌症資料2021統計中心，香港癌症新症再達新高。肺癌再次超越大腸癌成為香港最致命的癌症，癌症成為嚴重威脅人類健康的主要公共衛生問題之一，且大部分癌症在初期是沒有任何症狀，不少人都會「小病小痛忍一忍」，使不少癌症病患者錯失醫療的最佳黃金時間。針對這個現象，哈佛大學博士早於20年開始進行研究，其後他研究發現了200多種的人體五大防禦系統有關的食物，能有助對抗癌症、糖尿病與失智症。對於一眾著重健康的女生們，絕對要了解清楚吃甚麼對身體有好處。



【抗癌／預防疾病】研究發現了200多種的人體五大防禦系統有關的食物，能有助對抗癌症、糖尿病與失智症。（unsplash@Louis Reed）

李威廉（William Li）博士是哈佛大學的內科醫生，他曾在不同的期刊上發表超過100多篇的論文。經過20年研究中，他指出人體有5個健康防禦系統：血管生成、再生，微生物組，DNA保護及免疫，這些系統都是維持人體的健康。我們可以通過日常生活中的食物有效增強、平衡身體的五大健康防禦系統，從而發揮到最大限度的自然屏障。李威廉博士分享了9種他由早餐至晚餐都會進食的食物，而且食物都是我們日常能輕易購買到的。

李威廉（William Li）博士（TED）

我們能藉著吃來餓死癌症嗎？ 李威廉

【抗癌／預防疾病】早餐時間



李威廉博士每天早上都會飲用一杯咖啡或是暖綠茶。他表示咖啡及綠茶有助活化體內的5個防禦系統，比起綠茶他更愛抹茶，由於抹茶富含豐富的抗氧化能力。另外他會在燕麥粥內加入芒果及新鮮的莓類一同食用。

【抗癌／預防疾病】李博士每天早上都會飲用一杯咖啡或是暖綠茶。（unsplash@reo）

【抗癌／預防疾病】午餐時間



午餐時，博士都會選擇相對簡單的午餐，進食大量的綠色蔬菜的沙律，沙律中包括營養豐富的羽衣甘藍、菠菜、芝麻葉等等，亦會進食牛油果。

【抗癌／預防疾病】午餐時，進食大量的綠色蔬菜的沙律。（unsplash@Brooke Lark）

【抗癌／預防疾病】下午茶時間



臨近晚飯時，人總會「口痕」想進食一些零食止口痕，博士表示自己每天都會進食不同類型的堅果，其中他比較喜歡核桃。核桃富含豐富的Omega-3脂肪酸，有助增強大腦及提高免疫系統，而且增加維生素B及鎂。此外，甜食方面他會選擇黑朱古力，可可成分高於70%的朱古力。

【抗癌／預防疾病】核桃富含豐富的Omega-3脂肪酸，有助增強大腦及提高免疫系統。（unsplash@Maddi Bazzocco）

【抗癌／預防疾病】晚餐時間



博士坦言魚是自己最愛的食物之一，他多數會跟意大利粉配搭食用，再加入含抗氧化的蕃茄汁、大蒜及檸檬。他表示碳水化合物是抵抗疾病不可缺少的重要食物。博士建議大家可以選擇純穀類、豆類，酸種麵包，切勿選擇精製食物；如白麵包、粟米片、餃子等，選擇正確的碳水化合物能有助抗病。