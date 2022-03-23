日本平均壽命長！研究分析：日本人長壽秘訣全跟「吃」有關

【健康／長壽／飲食習慣】遠古時代，人類經已追求長生不老之術，直至現代人類都希望能有健康的體魄，不需被病痛折磨，能長命百歲。早年，根據世界衛生組織發佈的《世界衛生統計》指出日本人的平均壽命連續多年位居世界首位，在日本每十萬人中就有48人能夠活到百歲。女生們平日都注重健康，不如由內在出發，調節飲食習慣重拾健康。參考一下日本人的飲食法，到底他們為何能夠如此長壽？



2020年7月《歐洲營養雜誌》（European Journal of Nutrition）公開了一項有關日本東北大學的研究，當中分析了約9.2萬人所得出的數據，通過8項日本飲食指數（JDI-8）分析出日本人的飲食文化，發現了日本人「常吃的食物」及「不常吃的食物」可能就是他們長壽的秘訣。

【健康／長壽／飲食習慣】通過8項日本飲食指數（JDI-8）分析出日本人的飲食文化。（Getty Image）

另外，日本東北大學食品與分子生物科學副教授Tsuyoshi Tsuduki亦深入研究日本料理中是那一種食物有助長壽。他綜合了過往日本50年的料理，根據1960年、1975年、1990年及2005年的國民飲食習慣而訂立出幾款不同的組合，他們在8個月中先後分配不同年份的組合給老鼠進食，結果發現並不是所有日本料理都有相同效果。

【健康／長壽／飲食習慣】教授Tsuyoshi Tsuduki綜合了過往日本50年的料理，結果發現並不是所有日本料理都有相同效果。（Getty Image）

不過研究得知飲食習慣偏向日本化，死亡風險或患上嚴重疾病的機會率降低14%，患上心血管疾病的風險降低11%，心臟疾病死亡風險亦降低11%。由於日本料理當中相對更少紅肉（牛肉、豬肉），他們都主要進食海草、漬物、黃綠色蔬菜、魚類等等，此等有益健康食物有助於健康長壽。研究人員最後綜合七大點，指出日本人飲食文化，從而成為他們長壽的秘訣。

日本人長壽秘訣 1. 經常進食魚類



相信大家都知道日本有各種各類的海鮮，日本人進食魚類的量每年遞增，甚至超過人均白米的消耗量，比法國人所進食魚超出兩倍。魚類是日本每個家庭餐桌不能缺少的食物，據數據顯示，不足全球人口2%的日本，竟然進食了全球70%的鰻魚，可見日本人多麼喜歡進食魚類。

【健康／長壽／飲食習慣】日本人進食魚類的量每年遞增，竟然進食了全球70%的鰻魚。（photoAC)

日本人長壽秘訣 2. 少吃紅肉（牛肉、豬肉）



世界衛生組織於2015年把紅肉歸類為「可能對人類致癌」的2A致癌物，由於紅肉脂肪比例更多，經常進食紅肉不但容易提高心血管疾病的發病率。哈佛大學曾經有研究指出常吃紅肉，冠心病病發率相對高。

【健康／長壽／飲食習慣】世界衛生組織於2015年把紅肉歸類為「可能對人類致癌」的2A致癌物。（電影《強運燒肉饌》）

日本人長壽秘訣 3. 常飲用綠茶



綠茶亦是一個代表到日本的食物，每逢到餐廳進食店員都會先獻上一杯熱綠茶。日本人相當喜愛飲用綠茶，2006年在日本曾舉行茶會，一共14,718人同時飲用綠茶，創出同時飲用綠茶人數的健力士世界紀錄。綠茶富有不同的豐富營養，能夠加強心肺功能、促進血液循環。

【健康／長壽／飲食習慣】2006年在日本曾舉行茶會，創出同時飲用綠茶人數的健力士世界紀錄。（photoAC）

日本人長壽秘訣 4. 飯量適中



日本人每一餐的份量都會相當適中，儘管菜式有數十道，但每道茶的份量都不會太多，基本上每一餐都能夠進食到少量蔬菜、少量肉量、一碗米飯及一碗麵豉湯。日本人的飯量相比其他國家的人都相對更少，而且日本人進食速度都十分慢，會細嚼慢咽才吞下食物。

【健康／長壽／飲食習慣】日本人每一餐的份量都會相當適中。（photoAC）

日本人長壽秘訣 5. 料理採用不同材料



日本政府為了提倡民眾一天能進食30種食材，因此於1985年制定了健康飲食生活指南，讓民眾每一餐都能夠攝取不同的營養。

【健康／長壽／飲食習慣】日本政府為了提倡民眾一天能進食30種食材。（Getty Image）

日本人長壽秘訣 6. 少油少鹽



日本料理主要偏向進食食物原型或者是簡單烹調，因此食物都普遍少油、少鹽、少調味。此外，日本料理都比較少採用煎炸的烹調方法，多數採用蒸煮、涼拌或熬湯，加上日本人經常進食豆類製品及蔬菜，讓人體吸收了豐富的纖維素、維生素、其他活性物質，減少致癌物於人體產生。

【健康／長壽／飲食習慣】日本料理主要偏向進食食物原形或者是簡單烹調。（photoAC）

日本人長壽秘訣 7. 偏向清淡



日本早於1972及1982年頒行健康法，詳細規定衛生從業者為防治高血壓，是首個國家率先界定進食鹽量的健康範圍。不但讓國民吃鹽量逐年降低，更有效控制高血壓，而且高血壓發病人數亦大幅減少。