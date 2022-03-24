壽司郎、Bakehouse等20間餐廳卡路里　健身教練：精明外食不變胖

外賣減肥｜新冠肺炎肆虐，禁止晚市堂食已接近2個月，相信不少家庭都習慣長期外賣，但外賣就像減肥的「天敵」，令減肥人士人心惶惶；如果清楚餐廳食物的卡路里，會否安心一些呢？



香港不少人是外食一族。（kandybubu@instagram）

你吃了多少卡？健身教練分享多間餐廳卡路里

現在社交媒體上有不少營養師、健身教練都在分享減脂、增肌等餐單，讀者都可以輕易跟隨，而健身教練 Willa Wong 也是其中一人，她每星期都會定期分享她的低卡餐單，吸引不少人追隨，但香港人工作時間繁忙，不是人人有時間與心機準備飯盒，如果外食或外賣又有哪些選擇？

減肥時也要不時放一下鬆，才可長遠又持久，Willa 也如是，她在Instagram中，除了一些低卡減肥餐單外，也會分享一些餐廳的卡路里估算，如茶餐廳、five guys、壽司郎等，就連甜品店Gram也有紀錄。

▼▼▼謹記小心選擇，按圖看看香港熱門餐廳卡路里▼▼▼

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▼▼▼Willa也有分享她平日會吃的零食卡路里▼▼▼

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如何外食吃得精明不變胖？

健身教練Willa 提醒如果非要外賣與外食不可，選擇的食物必須「走汁走醬」，因為是最致命的，她也分享一些外食早、午、晚餐建議：

早餐：擇少量碳水 + 蛋白質，如以麥包、蒸饅頭、蔬菜餃子這類主食，蛋白質方面則可以喝一杯低脂鮮奶、無糖豆漿，或是兩隻白烚蛋；

午餐：以拳頭大小為主食 + 肉類 + 豐富蔬菜，這一餐對減肥人士十分關鍵，一定要吃飽，避免晚餐食過量與減低食宵夜的機會，主食以米粉為最佳，要是選擇白飯便走汁，份量不要超過自己拳頭份量，肉類盡量選擇去皮雞肉，想轉換口味牛肉也可以，但切記避開肥肉，以免熱量過高，最後，外食通常較油膩，可盡量用水過濾下才吃。

晚餐：肉類 + 蔬菜，如果想快速減脂的朋友，建議晚餐避免碳水化合物，吃多些肉類和蔬菜，八成飽便足夠。

Willa績指：「減肥時期十分建議自備飯盒，因為你可以控制份量，解決少糖、少鹽、少油炸的問題；如需外食，一星期7日，如3餐計算，即21餐中，1至2餐外食是可以接受的。」始終外食的食物的卡路里是難以預計。

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