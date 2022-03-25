減肥方法｜韓女不挨餓不反彈減肥法　4招10個月激減100磅剷大肚腩

【減肥方法｜減肚腩】韓國網紅直播主梁秀彬（양수빈/Yang Soo Bin）憑拍攝「吃播」而走紅，愛吃的她經常直播自己品嚐炸雞、燒肉、拉麵等美食，高峰期體重更高達288磅，身型肥胖。其後，她決意要展開減肥大計，自創獨門4招「不挨餓不反彈減肥法」，只花10個月便激減近100磅，不單身型變瘦，外貌也顯得更精緻，可說是「整容式減肥」。



梁秀彬經常分享自己品嚐炸雞、燒肉、拉麵等「吃播」影片，加上患有罕見遺傳性疾病「小胖威利症」，會經常覺得自己吃不飽，結果越吃越胖，體重於高峰期重達288磅，更有三層肥肉的大肚腩，不單身型極度肥胖，更會影響健康。於是，她便以獨門自創的「不挨餓不反彈減肥法」用10個月時間減肥，成功減掉近100磅，由288磅減至191磅。

【減肥方法｜減肚腩】梁秀彬體重於高峰期重達288磅。（IG@soobin1119）

【減肚腩│不反彈減肥法】訂立減肥目標

想要成功減肥，最重要的就是訂立目標。梁秀彬由決定減肥時就已經選擇向高難度挑戰，有了目標才有動力及決心減肥，而她的目標就是要將體重減至雙位數。

當上磅時，第一個數字是9，我無法用語言表達出來，我竟用自己的意志達到了成就，我為自己感到驕傲。 梁秀彬

【減肥方法｜減肚腩】梁秀彬減肥時選擇向高難度挑戰。（IG@soobin1119）

【減肚腩│不反彈減肥法】一日只食兩餐

梁秀彬減肥法由一日只吃兩餐開始，她減肥期間一天只會吃早餐及晚餐，早餐約在早上10時，而晚餐則會在下午5時前吃完。而餐單則會以碳水化合物、蛋白質、脂肪3:5:2的比例組成，食物則選擇海鮮、牛排的熱量低、營養價值高的食物來取代碳水化合物，吃得豐富又不用捱餓。

【減肥方法｜減肚腩】梁秀彬減肥期間會一天只會吃早餐及晚餐。（IG@soobin1119）

【減肚腩│不反彈減肥法】自製減肥餐

出外用餐的食物通常都會比較油膩，因此梁秀彬每天都隨身攜帶自己弄的食物，自備高蛋白質餐盒，以高蛋白質的肉類、海鮮當主食，搭配蔬菜、酪梨、堅果、乳酪、雞蛋等食物，增加飽足感。

【減肥方法｜減肚腩】梁秀彬每天都隨身攜帶自己弄的食物。（IG@soobin1119）

【減肚腩│不反彈減肥法】做運動

除了飲食外，減肥最重要就是要配合運動。梁秀彬每週都會抽出兩天時間健身做運動，當中包括有氧訓練、慢跑、游泳等，養成做運動的良好生活習慣，之後亦會加強重訓運動，令肌肉更加結實。另外，她每星期亦會抽三至四天到公園散步，由行3公里慢慢增加至行9公里，養成每天行路的習慣。