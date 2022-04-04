下巴滿佈白頭粉刺？皮膚醫生授6招面膜保養秘訣，無痛清走不留痕

說真的，下巴這片白白小顆粒，不疼也不癢，但，就是看了很礙眼！尤其，在擦了BB霜或粉底時，更是顯眼到讓人密集恐懼症發作啊！



今天，就來分享韓國皮膚科李藝恩醫師，針對2種不同情況的下巴顆粒，分享了2招超強大的敷膜秘訣之外，更加碼正確保養3步驟，讓你在家輕鬆解決不費力喔！

開放型脂質微絲

（圖片來源：小紅書＠李藝恩Dr.meili）

清晰可見的白色小顆粒，是皮脂腺分泌的皮脂摻雜著角質細胞碎屑、細菌，保養對策就是從溶解皮脂開始對症下藥～千萬記得，無論是哪種類型的問題，萬萬別用手指或美容工具去去亂擠，以免造成永久性的凹洞！

STEP 1：卸妝油敷膜

化妝棉用卸妝油浸濕，敷在下巴30秒～1分鐘後取下，加點水或噴保濕化妝水乳化，搭配按摩約30秒後，徹底沖洗乾淨並擦乾。是的~要改善開放型脂質微絲，最重要的秘訣，就是這步驟啦！卸妝油自製的敷膜，能讓油脂、粉刺、老廢角質、髒污通通軟化，就能清潔得乾淨溜溜囉！

（圖片來源：小紅書＠李藝恩Dr.meili）

STEP 2：厚泥膜

敷上厚厚一層的泥膜約3～5分鐘，再用手指輕輕畫圓按摩後，溫熱毛巾擦拭乾淨。接著，重頭戲來了！連續2個敷膜的動作，所溶解出的油脂、浮出的粉刺，只要用棉花棒往同一方向輕輕刮過，就能輕易清除乾淨。真心說，保證你看到棉花棒上殘骸，會忍不住驚呼！

STEP 3：補水舒緩

最後，這步驟很重要喔～就是塗抹蘆薈膠或任何保濕精華，補水並舒緩肌膚。

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閉鎖性粉刺

（圖片來源：小紅書＠李藝恩Dr.meili）

肉眼看得道一顆顆的小白點，試圖用手擠卻穩如泰山，摸起來有明顯粗糙，這就是頑固的閉鎖性粉刺啦！李藝恩醫師分享的保養方法，同樣少不了敷膜秘訣，還有控油、修復雙管齊下啦~

STEP 1：生理食鹽水敷膜

洗臉後，用生理食鹽水濕敷在下巴，約10分鐘後，一定要用清水徹底洗乾淨。沒錯，這步驟，就是改善閉鎖性粉刺的秘訣喔～利用單劑量小包裝且無菌的生理食鹽水，搭配化妝棉自製的水敷膜，能不刺激肌膚達到消炎鎮定效果。

（圖片來源：小紅書＠李藝恩Dr.meili）

STEP 2：A醇保養助代謝

選擇添加有微量A醇的保養品，薄薄一層在下巴肌膚上，幫助達到控油、去除老廢角質功效。如果，閉鎖性粉刺情況嚴重，可以尋求皮膚科醫師協助，評估是否可以擦A酸乳膏，就可以在這步驟用乳膏取代。

STEP 3：修復霜保濕肌膚

最後，塗上B5修復霜加強肌膚屏障保護，抵禦外來環境刺激並加速修復速度。如果，沒有修復霜改用保濕霜也可以喔 ~

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