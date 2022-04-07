屈臣氏消費券優惠2022｜賺$460獎賞　保健美容買滿指定金額減$65

【屈臣氏／消費券優惠2022】政府$10,000電子消費券現已派發，多間商戶都趁此機會推出優惠。屈臣氏由 4 月 7 日起至 5 月 31 日期間推出一系列消費券優惠，當中使用指定消費券付款方式更可賺取高達HK$460獎賞。另外，買滿指定金額亦有高達HK$65即減優惠；而多款精選保健、美容、個人護理及抗疫產品亦有優惠價。



屈臣氏門市及網店均支援 AlipayHK 支付寶香港、八達通卡 Octopus 及 Tap & Go 拍住賞3大電子消費券付款。由 4 月 7 日起至 5 月 31 日期間更有一系列消費券優惠，當中於門市買滿指定金額可減$15、$35、$65；而網店買滿$668即減$65。另外，精選產品亦有獨家優惠。

消費券優惠2022│屈臣氏推出一系列消費券優惠。（屈臣氏）

消費券優惠2022│屈臣氏消費券購物賞：

於屈臣氏全線分店 買滿$188 即減$15、買滿$368 即減$35、買滿$668 即減$65 (每名用戶只可享每個優惠各 1 次)

於屈臣氏網店 買滿$668 即減$65 (每名用戶只可享此優惠 1 次)



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除此以外，以 AlipayHK 或八達通卡消費更可賺取獨家購物獎賞高達$460。精選保健、美容、個人護理及抗疫產品可享高達$280獨家優惠。當中，購買BIORE、ESSENTIAL、LAURIER、LIESE的美妝護膚產品滿$199即減$20，女生們可趁優惠入貨。

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）