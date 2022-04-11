私密處也要白皙粉嫩！4招淡化黑色素　自制專屬面膜美白「妹妹」

每日花上1小時的時間給自己做足全身保養只為追求白裏透紅的肌膚，但有個部位你是否有忽略它呢？



是的，那就是我們的「妹妹」。 肌膚細嫩程度和眼部一樣的」妹妹「常常受到布料的摩擦。若沒有細心照顧它，黑色素沉澱是常有的事。

今天就把以下4個美白私處小妙招學起來，一起當個白嫩嫩的小仙女。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

1. 多喝蔓越莓汁（Cranberry Juice）

要美白從內部調節開始。蔓越莓對「妹妹」是非常好的聖品。它含有豐富的維他命、礦物質和抗氧化物，所以對美白淡化黑色素非常有效。同時，蔓越莓能有效預防壞細菌的滋生喲！

2. 使用「妹妹」專屬沐浴露

千萬別為了美白把身體或臉部使用的沐浴露用在「妹妹」上。這不但會破壞陰道的酸鹼值引發婦女疾病而且還不會達到美白效果。想要淡化私密處黑色素，記得挑選不含防腐劑任何刺激成分的私密處專屬沐浴露。

相關文章：私處傳出腥臭味的5大原因 緊身褲是細菌溫床 用護墊反而仲衰？

3. 正確處理毛髮

私密處毛髮處理最簡單直接的方法是使用除毛刀和除毛膏。無奈這種方法都會增加私密處摩擦的機率，久而久之「妹妹」變黑。小編建議大家在除毛後一定要加強保濕，減少黑色素沉澱問題。

4. 自制「妹妹」專用美白面膜

沒有錯，「妹妹」也有面膜可以使用喲！所需要的材料也相當簡單，只需要把橙皮曬乾後磨成幼細顆粒混合無糖乳酪調成糊狀就可以啦！每周敷上2-3次，每次15分鐘。堅持會看到效果喲！在敷面膜時，要避免接觸到陰道和尿道。

我們的「妹妹」真的很脆弱，我們要好好呵護它。定期給它保養和檢查，不但能做到白細嫩還可預防婦女疾病。

相關文章：私密處清潔產品點樣揀？專家：揀錯pH值殺死好菌引來異味、念珠菌

相關文章：脫毛｜私密處要除毛嗎？保持清潔與剃毛無關 清理先挑選合適方式

【本文獲「Goody25」授權轉載。】