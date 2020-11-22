【私處衛生｜護墊】不少女生月經前後都會有分泌物，為求安心及防止分泌物黏在內褲上，所以會使用護墊。即使護墊較為薄身，但長時間不替換，也會造成危險？

一塊護墊竟釀大禍？

台灣著名婦產科醫生陳保仁在健康節目《醫師好辣》中分享一個因衛生習慣引發的病例，有一個23歲女生在月經後期參加派對，為了安心所以使用護墊，並且穿上緊身褲。參加派對時只想着狂歡盡興，過程中沒有上廁所，也沒有替換護墊，過了一整晚，到翌日才脫下褲子，情況「觸目驚心」。

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使用護墊，容易誤以為「乾淨」而沒有更換？（《下輩子我再好好過》劇照）

護墊表面乾淨就不用換？一整天不換 半年後下體出現異常

在場的藝人嘉賓黃沐妍聽完陳保仁醫生的分享後有感而發，她直言自己也曾經因為衛生習慣而引發陰道感染。以往她也有使用護墊的習慣，女生使用衛生巾時會有意識替換，因為會有肉眼可見的「血」，可能2-3小時就會換一次。但護墊通常在月經後期使用，表面看起來乾乾淨淨，黃沐妍常常會墊着一整天不替換。這個習慣持續半年後，她竟發現自己的下體出現異常？

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使用衛生巾時，女生會較有意識定期替換。（IG@pxmart）

參考資料：《醫師好辣》

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