2022美白精華10大推介　Dior、Kiehl's、Clinique堪稱色斑塗改液

每天照鏡子端詳膚況，是不是也發現，明明沒有皺紋，氣色卻看起來格外憔悴、有老態呢？



其中一項原因或許是：妳的膚色不夠乾淨、有明亮感！美白保養四季皆不能懈怠，想讓膚質、氣色年輕有高級感，今年2022必買10大美白精華推薦清單妳不能不知道！

2022年10大美白精華推薦清單（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Dior

讓貴婦們都甘願頻頻回購的玫瑰花蜜純白亮肌修護精華，全面升級後不只擁有高達92%天然來源成份，更加強了敏感肌膚的斑點問題的處方簽，使屬性更加溫和、沒有負擔感！而配方中的白神山花植多酚、Dior白玫瑰與純白花植能量，更能在淨化、提亮膚色同時，柔化膚觸、有效改善粗糙膚況。

Estée Lauder

熟齡肌膚最在意的就是肌膚缺乏光澤！因此雅詩蘭黛特別用白金級絕世花秘呵護頂級族群的熟齡肌膚～這款淡斑精華融合了抗老、鑽白、緊緻三大功效，並搭配上珍稀「白馨晚香玉」的植物能量，質地輕盈有保濕力，加強斑點、疤痕處的暗沉重點呵護，只要給它幾周的時間，就能還妳透亮且澎潤的年輕膚觸。

Chanel

別於一般美白產品強調的淨白效果，香奈兒珍珠光采系列則強調粉裡透亮的少女氣色！這款精華以珍珠光澤為靈感，配方中富含獨家傳明酸 TXC™配方，以及梔子花果實高濃度萃取，不僅能有明顯的亮白效果，粉潤帶有珠光的質地，還能立即校正膚色、讓肌膚如粉色珍珠般細緻。

Clé de Peau Beauté

今年肌膚之鑰再創新巔峰，取自9,800英尺低溫深海亮白酵素活化肌因，並將其作為保養靈魂，並搭配獨家高濃度活性亮白成分，擊退黑色素、提亮膚色之餘，也抓緊肌膚老化速度、強化肌膚防禦力與修護力，打造緊緻、明亮、光滑且彈潤的水煮蛋美肌。

La Mer

快快擺脫美白保養就是含酸且刺激的舊觀念，La Mer這款妍亮環采精華，就是主打不含酸類配方提亮效果！如精華乳般的質地中藏有細小珠光粒子，配方裡蘊含獨家雙重光能發酵複合萃取™及百萬顆造光微球體，不僅能溫和提亮膚色，更能預防黑色素形成，讓你的膚質從裡到外透出勻亮玻璃光。

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Kiehl's

妳一定認識Kiehl’s的明星亮白精華！這款激光極淨白縮時全能安瓶，擁有原版亮白精華的4倍發光效力！高濃度激光活能C成分在保養時注入肌膚，能阻斷和分解黑色素，淡化斑點和肌膚瑕疵，再加上能使肌膚放鬆的薰衣草精油，連續使用14天就能改善乾燥暗沉，喚醒淨白健康肌底。

Lancôme

這款淨澈淡斑擦擦筆最特別的，就是其針狀的尖頭設計！貼心的小巧思能精準地修飾局部暗沉與老化黑斑，精華內的兩大美白成分：鞣花酸、維他命C衍生物，更是研究證實最有效對抗黑色素的強效因子！觸感卻很清爽，輕輕抹開就像化開的水乳霜，沒有油膩感，暗沉、斑點等狀況題都瞬間瓦解。

RéVive

老態的破綻，往往來自於暗沉、蠟黃、元氣不佳的膚色！崇尚高機能抗氧化護膚理念的RéVive，除了你我熟知的再生活膚霜之外，品牌旗下的第一款美白抗老雙管精華，妳也不能錯過！蘊含高濃度美白成分「15%左型C」以及「4D玻尿酸」等多重抗老、提亮配方，雙管齊下為你一步驟解決提亮美白、修護凍齡的需求。

Clinique

專櫃市場銷售第一名的亮白精華就是它！崇尚低敏保養的Clinique，以專利CL302極光C勻亮科技為核心，搭配上多種植物萃取因子，打造這款超激光勻淨白淡斑精粹。輕質觸感、溫和屬性，保濕同時也能為妳擊潰痘疤斑點、舒緩黑色素生成、穩定膚況，讓疲勞暗沉不再找上門。

Elixir

日本人氣保養Elixir，今年也將重心投入美白淡斑的美膚領域中！這款淨白勻亮淡斑精華擁有高純度維他命A，能幫助肌膚加速新陳代謝、瓦解老廢角質，再加上強效美白成分傳明酸的助攻，讓其淨化、亮膚效果加倍再加倍，不管是惱人的痘疤、黑斑，還是暗沉膚色不均，給它一個月，就能還妳乾淨美肌。

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